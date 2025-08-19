¿Quién era Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño asesinado en Jalisco?

Fue asesinado Ernesto Barajas, cantante y vocalista de la banda Enigma Norteño. De acuerdo con reportes, se trató de un ataque directo donde también murió una mujer.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas nació en septiembre de 1986. Desde joven, mostró interés por la música y, en 2004 a los 18 años, fundó Enigma Norteño. El grupo destacó por sus corridos y baladas que retrataban la vida cotidiana y, en ocasiones, la influencia del narcotráfico. Barajas no solo se desempeñó como vocalista, también ejerció como productor y compositor, lo que le permitió consolidar un control creativo sobre su proyecto.

Enigma Norteño ganó notoriedad tanto en México como en Estados Unidos, donde sus temas sonaron en estaciones de radio y plataformas digitales. Entre sus canciones más recordadas estuvieron El Mayito Gordo, Los lujos del R, Quemándose un gallito (El Rambo), El chavo Félix y El Ondeado (M1).

Su música lo posicionó como un referente dentro del género, aunque también lo colocó en medio de la polémica por su relación con los narcocorridos. A pesar de las críticas, Barajas defendió los corridos como una expresión artística que narraba realidades sociales y siempre negó vínculos con el crimen organizado.

Fuera de los escenarios, compartió su vida en redes sociales: viajes, momentos familiares y su pasión por el Club Deportivo Guadalajara. Además, creó el pódcast Puntos de Vista, en el que entrevistó a colegas del regional mexicano, lo que reforzó su cercanía con el público.

En 2023, Barajas recibió amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante una narcomanta, lo que lo llevó a cancelar presentaciones y a reducir su exposición en redes sociales. El grupo criminal le advirtió que no interpretara corridos que mencionaran a su organización. Esto también le pasó al cantante Peso Pluma.