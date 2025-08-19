Se acercaron caminando y dispararon: ¿Qué le pasó a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño?

Ernesto Barajas, cantante de corridos, fue asesinado este 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, en un ataque directo perpetrado por un grupo armado.

Según los primeros reportes, vocalista y fundador de Enigma Norteño, estaba dentro de su vehículo, el cual estaba detenido, cuando dos sujetos se acercaron caminando y dispararon.

Los dos hombres detonaron sus armas en múltiples ocasiones y la balas también mataron a uno de los acompañantes del artista e hirieron a una mujer que ya fue trasladada al hospital tras recibir un impacto en la rodilla.

De acuerdo con información de la policía municipal, el ataque armado ocurrió entre las calles Francisco I. Madero y Arenales, en Zapopan, Jalisco.

Tras el reporte del asesinato del cantante de corridos, se desplegaron elementos de seguridad para resguardar la zona.

Después de la difusión de su muerte, diferentes personalidades de la industria musical, como Beto Sierra y ‘La Chicuela’, compartieron mensajes en sus redes sociales donde enviaron condolencias a la familia del artista.

El cantante de regional mexicano recibió amenazas del narco, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acerca de las consecuencias de cantar en determinados lugares.

Esta amenaza fue enviada por medio de una narcomanta en 2023, lo que llevó a la cancelación de una presentación programada en la Feria de Rosarito, Tijuana, donde le prohibieron cantar corridos.

Ernesto Barajas viajaba en su vehículo cuando fue atacado a balazos. (Foto: Imagen generada con IA)

¿Quién era Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño?

Ernesto Barajas nació el 16 de septiembre de 1986, en Culiacán, Sinaloa, y desde sus 18 años comenzó profesionalmente en la música.

En 2004, a sus 18 años, fundó el grupo Enigma Norteño, banda con la que interpretó diferentes corridos para los narcotraficantes.

Entre ellos destaca ‘Álbum JGL’, canción dedicada a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. y una más llamada ‘Los lujos del R’, donde se menciona a uno de los integrantes del CJNG, además fue interpretada junto a Alfredo Olivas.

En 2008, grabó su segundo álbum, momento en que se dedicó completamente a la creación de canciones: “En ese momento dije, ya puedo vivir de esto, dejó de ser un hobby cuando lanzamos Dinastía de grandes”.

Barajas fue cantante, pero también productor y compositor de temas del género regional mexicano. Asimismo, tenía un canal de YouTube donde entrevistó a diferentes grupos y artistas de la música mexicana, entre ellos Los Alegres del barranco.

El pasado 14 de agosto lanzó su última canción, titulada ‘Hello Kitty’ junto a Edgardo Núñez, tema que pertenecía a los corridos tumbados.

El vocalista de Enigma Norteño, concedió una entrevista donde no estuvo de acuerdo con la prohibición sobre la interpretación de corridos en conciertos, pero aseguró que acataría las reglas.

“Tenemos muchas canciones de amor, desamor, que tuvieron premios, somos versátiles, si ahorita está prohibido, podemos presentarnos así, aunque el público nos lo demande, no queremos ponernos al tú por tú con el gobierno y respetamos las leyes”, explicó para diferentes medios el pasado mayo.

El cantante negó conocer a líderes del crimen organizado, a pesar de que algunos lo contactaron para escribir corridos ‘por encargo’.

“Para hacer un corrido así, tan específico, hay emisores que nos contactan, en ocasiones, me llaman por teléfono a mí, y me solicitan un corrido y me preguntan los costos de mis servicios (...) Yo cobro 25.000 dólares”, contó en una entrevista para Independent en 2022.