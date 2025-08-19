Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño: Esto sabemos

A unos días del asesinato de Camilo Ochoa, otro crimen en contra de un cantante ocurre, ahora en Jalisco: matan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño.

Los primeros reportes indican que fue un ataque directo contra el cantante de música regional mexicana; personalidades del medio, como Beto Sierra y ‘La Chicuela’, se despidieron de él.

Además de él, otro hombre falleció en el sitio, mientras una mujer fue atendida por paramédicos y su estado no se reporta del todo bien.

¿Qué le pasó al cantante Ernesto Barajas?

Los hechos ocurrieron en el cruce de Francisco I. Madero y la calle Arenales, en la colonia Arenales Tapatíos Mariano Otero y límites con Zapopan, Jalisco, la tarde de este 19 de agosto.

Información de la policía municipal refiere que los asesinos circulaban en una motocicleta, en la que arribaron a una pensión vehicular.

El músico de regional mexicano se encontraba con otro hombre y una mujer arriba de su coche cuando los sicarios se acercaron caminando y dispararon sin mediar palabra. Posteriormente huyeron, sin que pudiesen ser identificados.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron la muerte de los dos hombres y aseguraron a la mujer, de aproximadamente 27 años, quien presenta una herida de bala en la rodilla y fue trasladada a un hospital para su valoración médica; se le reporta en estado regular.

Crimen organizado amenazó a Ernesto Barajas

Las similitudes entre el asesinato de Camilo Ochoa y Ernesto Barajas también radican en que ambos recibieron amenazas del crimen organizado antes de ser víctimas de homicidio.

En 2023 recibió una amenaza del CJNG si cantaba en Tijuana, donde se presume era protegido de los hermanos Alfonso (alias ‘El Aquiles’) y René (apodado ‘La Rana’) Arzate García, miembros activos del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Ernesto Barajas recibió un ataque directo. (Foto ilustrativa generada con IA)

¿Quién fue Ernesto Barajas en la música regional mexicana?

Nacido en Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas se consolidó como un referente de la música norteña moderna. Su talento como vocalista, bajista y productor lo distinguió dentro del competido mundo del regional mexicano.

Con una voz potente y un estilo único, Barajas no solo se limitó a interpretar, también se desarrolló como productor musical e incursionó en la parte empresarial del grupo, posicionándolo como uno de los proyectos más influyentes en su género.

Éxitos y trayectoria con Enigma Norteño

En 2004 fundó Enigma Norteño, agrupación con la que llevó corridos, baladas y temas de la vida cotidiana a un público que lo convirtió en ídolo.

La carrera de Enigma Norteño alcanzó gran notoriedad en México y sobre todo en Estados Unidos, donde sus canciones dominaron estaciones de radio y plataformas digitales. Entre sus temas más recordados destacan:

Mayito Gordo

Los lujos del R

Quemándose un Gallito (El Rambo)

Chavo Félix

El Ondeado

Estos corridos y canciones lo convirtieron en una figura reconocida, aunque también lo colocaron bajo la lupa debido a la polémica de los narcocorridos. A pesar de las críticas, Ernesto Barajas defendió su música como una expresión artística que retrata realidades sociales, y siempre negó tener vínculos con el crimen organizado, aunque reconoció que en ocasiones le pedían composiciones a la medida.

El legado de Ernesto Barajas más allá de la música

Además de ser el líder de Enigma Norteño, Ernesto Barajas se ganó el cariño de sus fans gracias a su cercanía en redes sociales, donde compartía aspectos de su vida personal: viajes, celebraciones familiares y su afición por el fútbol.

También fue el creador del pódcast Puntos de Vista, un espacio en el que entrevistaba a colegas del regional mexicano, generando conversaciones que acercaron aún más al público a este género. Su capacidad para conectar con la gente fuera del escenario fortaleció su imagen como artista íntegro y cercano.