Los Alegres del Barranco se presentan en Centro de Atención Integral Juvenil de Jalisco: ‘Motivan a jóvenes’

Los Alegres del Barranco acudieron al Centro de Atención Integral Juvenil de Jalisco a cantar 'El consejo'. (Fotos: Cuartoscuro)

A un mes de que Los Alegres del Barranco presumieron un acuerdo con el gobierno de Jalisco, la polémica agrupación de música regional mexicana se presenta en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJEJ) del mismo estado.

Esto ocurre en el marco del Día Internacional de la Juventud. La visita de los músicos se llevó a cabo en coordinación con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres) de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Durante la visita de Los Alegres del Barranco, presentaron su anticorrido ‘El Consejo’, que forma parte del acuerdo al que llegaron con Pablo Lemus, gobernador de Jalisco.

Así fue la visita de Los Alegres del Barranco al Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJEJ) de Jalisco

La tarde de este martes, Los Alegres del Barranco, banda que mostró imágenes de ‘El Mencho’ en uno de sus shows hace algunos meses, se presentó frente a las y los menores del CAIJEJ, ubicado en Tlaquepaque, Jalisco.

El CAIJEJ es un centro de reinserción social para adolescentes infractores en Jalisco, en el que se utilizan el arte y la cultura como herramientas para concientizar a los internos, y opera dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) a nivel federal.

En el CAIJ de Jalisco se realizan actividades de reinserción social. (Cuartoscuro / Martín Zetina)

Dentro de las actividades que realizaron Los Alegres del Barranco fue cantar ‘El Consejo’, este anticorrido que llama a los jóvenes a reflexionar en sus intenciones de unirse a grupos delictivos.

Su presencia fue bien recibida por los jóvenes, quienes corearon con la banda este tema. Además, dieron una breve plática sobre la importancia de tener una red de apoyo sana y segura, que inicia con familiares y se expande a amigos cercanos.

¿De qué trata ‘El Consejo’, el anticorrido de Los Alegres del Barranco?

‘El consejo’ es un tema que rompe con la narrativa tradicional de los corridos. Lejos de exaltar figuras del narcotráfico o la violencia, esta canción se presenta como un anticorrido que apuesta por un mensaje de reflexión y advertencia.

Con un estilo norteño marcado por el acordeón y la tuba, la letra transmite consejos sobre las consecuencias de la vida delictiva, resaltando la importancia de la prudencia, el trabajo honesto y el valor de la familia.

En el contexto actual de la música regional mexicana, donde los corridos tumbados y bélicos son sumamente populares, ‘El Consejo’ destaca por ofrecer una propuesta contracorriente.

Letra de ‘El consejo’, canción de Los Alegres del Barranco

Parte de la letra dice:

“Voy a darte un buen consejo, si quieres llegar a viejo, no te enganches con lo malo, nada bueno, deja eso. Si crees que es dinero fácil, ponle atención a estos versos”.

“Hay sueños que se te cumplen y después son pesadillas, pierden lo más importante, libertad y la familia. Eso si tuviste suerte y no perdiste la vida”.

“Siempre existen más opciones para salir adelante. No todo es como lo pintan. Una vez que te enredaste, solo quedan dos caminos, el del panteón o la cárcel”.

En ‘El consejo’, Los Alegres del Barranco utilizan su experiencia musical para conectar con el público a través de un mensaje social, invitando a tomar decisiones más conscientes y alejadas de la violencia.

¿Por qué fueron Los Alegres del Barranco a un centro de reinserción social para menores?

La visita de Los Alegres del Barranco forma parte del acuerdo al que llegaron los músicos con el gobierno de Jalisco, pues además de componer ‘El Consejo’, se comprometieron a impartir “algunas conferencias a jóvenes recluidos, invitándolos a trabajar lejos del mal camino”.

El titular del sistema penitenciario de Jalisco, así como el director del CAIJEJ, Orlando Íñiguez Mejía, agradecieron a los músicos de regional mexicano, así como a algunas magistradas en justicia para adolescentes, por hacer posible la dinámica.

La importancia de la visita de Los Alegres del Barranco al CAIJEJ

“Este tipo de ejercicios motiva a las y los menores, les da la oportunidad de conocer otras perspectivas y de recibir mensajes que los ayuden a superarse”, expuso el director de Reinserción Social, José Antonio López Zaragoza, de acuerdo con la agencia Quadratin Jalisco.

“Lo más importante para nosotros es que las y los jóvenes encuentren nuevas formas de relacionarse con la sociedad, alternativas para construir sus planes de vida y apropiarse de herramientas que los motive a salir adelante”, agregó el funcionario.