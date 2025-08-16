Asesinan a Camilo Ochoa ‘El Alucín’, influencer presuntamente relacionado con ‘Los Chapitos’

Camilo Ochoa 'El Alucín' fue asesinado este 16 de agosto en su casa, ubicada en Temixco. Presuntamente tenía nexos con 'Los Chapitos'.

Tal como le pasó a Gail Castro, hermano de Markitos Toys, en marzo pasado: la tarde-noche de este sábado fue asesinado el influencer Camilo Ochoa Delgado ‘El Alucín’, conocido por difundir contenido relacionado con el crimen organizado, en su casa, ubicada en Temixco, Morelos.

A Ochoa lo señalaban de tener nexos con la facción criminal de Los Chapitos; se definía a sí mismo como exnarcotraficante e incluso estuvo en la cárcel hace algunos años, pero salió en 2022.

La Fiscalía General de Morelos informa a través de un comunicado que desarrolla los protocolos de investigación correspondientes para determinar las causas detrás del homicidio de Camilo ‘N’, registrado en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco.

¿Qué pasó con Camilo Ochoa ‘El Alucín’? Esto se sabe de su asesinato

De acuerdo con reportes de testigos, alrededor de las 17:00 horas, un sujeto ingresó al fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en Temixco, Morelos, donde vivía Ochoa Delgado, y atacó con un arma de fuego al influencer.

El agresor, del cual no se tiene alguna descripción específica hasta el momento, huyó con rumbo desconocido en un vehículo blanco.

Camilo Ochoa fue asesinado en su casa, ubicada en Temixco, Morelos. (Foto ilustrativa generada con IA)

Varias imágenes filtradas en redes sociales muestran el cuerpo de Camilo Ochoa alias ‘El Alucín’, de 42 años, en el baño de su departamento, con manchas de sangre alrededor. Estaba vestido con camisa negra que terminó desabotonada, pantalón gris y llevaba gafas de sol.

Otra imagen del crimen que circula en redes muestra una puerta de madera con 7 disparos, mismos que habría recibido el creador de contenido y exconvicto. Por la foto que se viralizó, los disparos fueron al pecho, cuello y cerca de la cara.

"La FGE mantiene una estrecha colaboración con las instituciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con la finalidad de deslindar responsabilidades en este caso, tal como se efectúa en otras indagatorias", señala el comunicado de la Fiscalía de Morelos.

¿Quién era Camilo Ochoa Delgado ‘El Alucín’?

Camilo Ochoa Delgado, conocido como ‘El Alucín’, era un influencer originario de Sinaloa que en redes como Instagram tenía más de 208 mil seguidores, mientras su canal de YouTube cuenta con 300 mil suscriptores.

Provenía de una familia de empresarios; para ser más precisos, de la del dueño y fundador de El Pollo Loco, una cadena de restaurantes con presencia en varios estados.

Sin embargo, él ‘se descarriló’ del camino y sus nexos con el narcotráfico iniciaron de forma inusual. En 2004, Ochoa Delgado fue secuestrado en Tamaulipas por Los Zetas, y su familia pagó un rescate millonario.

10 años después, en 2014, lo detuvieron por portación de armas de uso exclusivo del Ejército (como a la exMiss Guerrero 2024 en días recientes), y se le relacionó por negocios con el Cártel de Sinaloa. Lo encarcelaron y salió libre en 2022.

Desde entonces, en sus perfiles de redes sociales compartía historias relacionadas con el tráfico de drogas; también hacía crítica social, sobre todo a la inseguridad.

Influencer Camilo Ochoa estaba ‘fichado’ por nexos con ‘Los Chapitos’

El rostro de Camilo Ochoa fue integrado en folletos distribuidos en Culiacán el pasado 9 de enero, impresos en blanco y negro, junto con 25 personas que presuntamente eran “financieros y colaboradores” de ‘La Chapiza’.

Además del rostro de Camilo Ochoa, aparecen otros personajes como Markitos Toys, Kevin Castro, Gail Castro (asesinado), Peso Pluma, Miguel Vivanco ‘El Jasper’ (asesinado) o Samuel Ibarra ‘Padrinito Toys’, por mencionar algunos.

Markitos Toys es señalado por lavado de dinero para el crimen organizado. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Con información de Teodoro Rentería/Corresponsal