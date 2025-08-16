¿Fue a Disney con Belinda? José Luis García explica licencia en Puebla: ‘Mis viajes, con recursos propios’

José Luis García Parra aclaró el tema de sus vacaciones sin goce de sueldo; se rumora que salió con Belinda. (Fotos: Cuartoscuro / Gemini AI)

¿Entonces son o no son? Desde hace meses, surgieron rumores de que la cantante Belinda inició presuntamente una relación con José Luis García Parra, coordinador de Gabinete en Puebla que este viernes aclaró detalles de su reciente viaje.

Belinda cumplió 36 años este 15 de agosto, y pese a que subió fotos en un estudio de grabación, asegurando que fue a trabajar, en redes sociales compartieron imágenes de la cantante en Disneylandia.

Lo que llamó la atención de esas imágenes que aparece José Luis García Parra, conocido como ‘El Choco’, con el que se relacionó sentimentalmente a la cantante en varias ocasiones.

¿Qué dijo José Luis García ‘El Choco’ de su licencia de vacaciones en Puebla?

Más allá de la relación entre la cantante y el político, muchos usuarios se cuestionaron el hecho de que García Parra tomara vacaciones a menos de un año de asumir su puesto como coordinador general de Gabinete de Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla.

Belinda cumplió años el pasado 15 de agosto. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Para aclarar la situación, ‘El Choco’ compartió una publicación en la que adjunta imagen de la carta que redactó para el gobernador de Puebla, en la que solicita una licencia de seis días para ausentarse, sin goce de sueldo.

“Respecto a mi viaje personal, informo que solicité formalmente licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto. Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios”, explica vía X.

Adicionalmente, refrendó su compromiso con el gobierno de Puebla, y asegura que seguirá trabajando con responsabilidad en el estado cuando se reincorpore a sus actividades el próximo 21 de agosto.

¿Qué dice la licencia de José Luis García?

En el documento que compartió García Parra, sellado por la secretaria particular del Gobierno de Puebla con fecha del 4 de agosto, 9 días antes de que iniciara su periodo vacacional.

Para hacer efectivas sus vacaciones sin goce de sueldo, cita “el artículo 20, fracción VI de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Puebla”, señala el funcionario público.

Después de explicar los fundamentos de su petición de ausencia laboral, compartió en su perfil de X algunas publicaciones del gobernador de Puebla, pese a que sigue de vacaciones y regresa el próximo jueves 21 de agosto.

¿José Luis García Parra fue de vacaciones con Belinda? Esto sabemos

Pese a que no especificó ‘El Choco’ a dónde fue de vacaciones, en redes sociales se difundieron imágenes y videos en los que aparece junto a Belinda, quien el 15 de agosto cumplió 36, presuntamente en Disneylandia.

Esto ya que ambos posan con botargas del universo de Mickey Mouse, aunque no se ve de fondo el icónico castillo del parque de diversiones, ni algo que asegure su visita.

Además de la cantante y el funcionario público, aparecen otras personas como Belinda Schüll, mamá de ‘Beli’.

Ni ‘El Choco’ ni Belinda hicieron referencia a sus vacaciones por el cumpleaños 36 de la cantante de ‘Sapito’, pero en el clip que se viralizó en redes sociales se les ve muy felices.

¿Cuál es la relación de Belinda y José Luis García Parra?

Desde inicios de año se habló de que Belinda y José Luis García Parra tendrían una relación sentimental, ya que en varias ocasiones se les vio juntos.

Por ejemplo, la vez que se les vio llegar juntos en un vuelo privado, o el hecho de que la intérprete de ‘LA MALA’ fuese una de las invitadas a la toma de protesta de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.

Cuando se les ha preguntado si son novios, ambos lo niegan, pero en diferentes ocasiones los captaron juntos. Este nuevo clip aviva los rumores de un noviazgo entre ellos, pero esto no está confirmado.