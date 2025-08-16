Alejandro Armenta ‘le corta las alas’ a Nacho Mier para futuras elecciones: ‘Es muy claro el nepotismo’

El gobernador poblano Alejandro Armenta aseguró que la ley contra el nepotismo es clara y debe cumplirse. (Fotos: Cuartoscuro)

Puebla- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, enterró cualquier aspiración del otrora aspirante al gobierno Ignacio Mier, quien es su primo, para contender en las elecciones de 2027 o 2030.

El mandatario local sentenció que ningún familiar con el apellido Armenta o Mier podrá participar en procesos electorales, lamentándose por la situación y ofreciendo disculpas por ello, pero aseguró que la ley contra el nepotismo se lo impide.

A pesar de que la rivalidad entre ambos personajes se ha hecho evidente en los últimos años, incluso en la pasada contienda por la gubernatura que favoreció a Alejandro Armenta, el gobernador aseguró en entrevista que está prohibida la participación del hoy senador en próximos comicios, incluyendo la contienda para sucederlo en 2030, por la relación familiar existente que hace evidente que habría nepotismo.

“Yo de verdad lamento y ofrezco disculpas a mis primos, a mis familiares Armenta y a los familiares Mier, porque la ley les impide participar políticamente. Es muy claro el nepotismo y está cancelado en la vida política en 2027 y 2030; ningún familiar Mier, ningún familiar Armenta, pueden participar en proceso electorales en 2027 y 2030”, sostuvo.

Agregó que fueron los propios interesados (en referencia a Ignacio Mier) quienes aprobaron las leyes que hoy les impediría contender, “No sé, igual y si van al registro civil y se cambiaran el apellido podrían participar, yo le tengo mucho cariño a Nacho”, aseguró.

Ignacio Mier niega ser familiar directo de Alejandro Armenta

Ello como respuesta a las declaraciones de Ignacio Mier, quien aseguró en un video que el parentesco entre ambos es lejano y que es de carácter político y afectivo, más que de consanguinidad. Aseguró que se conocieron en 1992 en Acatzingo, cuando ambos iniciaban su vida política.

“Nos empezamos a decir primo. En realidad tenemos una relación que, en términos de consanguinidad, es ya lejana, de octavo o décimo grado, como bien lo dijo Alejandro. Pero en términos de cercanía, de identidad, de cariño y de afinidad política es muy cercana”, dijo.

Además de la familiaridad, tanto Ignacio Mier como Alejandro Armenta Mier comparten el que actualmente militan en Morena pero son de extracción priista, Armenta incluso fue dirigente estatal de este partido y coordinador de campaña de Blanca Alcalá para el Senado, además de coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en Puebla.

Entre otros cargos obtenidos con la bandera del tricolor se encuentra el haber sido diputado del Congreso de Puebla del 15 de enero de 2002 al 14 de enero de 2005 y presidente municipal de Acatzingo.

Ignacio Mier, por su parte, fue diputado del Congreso de la Unión por el distrito 8 de Puebla del 1 de septiembre de 1997 al 31 de agosto de 2000. También fue diputado del Congreso del Estado de Puebla por el distrito 9 de Puebla. Es un personaje muy cercano al priista Enrique Doger Guerrero, también excandidato al gobierno.