‘Guau, guau’: Gobernador de Puebla ‘entrevista’ a su mascota ‘Tomy’, que es funcionario estatal

‘Tomy’ es un funcionario ‘bien perro’ del Gobierno de Puebla. Se trata del ‘perrijo’ del gobernador Alejandro Armenta, y que ocupa un cargo honorario dentro del gabinete y este lunes fue protagonista de la conferencia mañanera.

En el marco del anuncio de una modificación a la Ley de Bienestar Animal para regular y limitar a quienes negocian con la venta y adopción de perros, el gobernador Armenta Mier realizó un performance con ‘Tomy’, simulando entrevistarlo.

La mascota, que fue designada por el mandatario desde principio de la administración como director honorífico de Bienestar Animal en el estado, fue presentado en rueda de prensa en la que el mandatario simuló la interacción.

El gobernador de Puebla expresó: “Hoy estamos tan emocionados que Tomy nos vino a visitar, ¿verdad Tomy?”. Una voz en off respondió mientras el mandatario colocaba el micrófono frente al can: “¿Papá, bueno, papá, cómo estás, papá? Gracias, por aquí como me invitaste, papá. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Mira cuántos cachorritos hay, papá, qué emoción.”

Armenta mantuvo el diálogo con su ‘lomito’: “Ya vieron, es el Tomy que sale en Sicom (Sistema de Informática y Comunicaciones)”, mientras la voz del personaje de Tomy prosiguió: “Gracias muy amables, muy amables. Gracias papá, muy amable. Estuvimos aquí contigo, papá, estoy muy contento aquí contigo, papá”.

¿Qué establece la ley en materia de Bienestar Animal en Puebla?

Tras este acto, el gobernador expuso que muchas veces las personas regalan un ser sintiente a niños, quienes los tratan como juguete, sin los cuidados necesarios y muchas veces abandonándolos, por lo cual su administración busca impulsar una adopción más responsable, para lo que se establecerán ciertas obligaciones a los vendedores.

Foto: Facebook Alejandro Armenta

“Ya hay una ley que mandata el cuidado a los seres sintientes y esa ley mandata a todos… no vamos a prohibir, vamos a limitar y regular a quienes hacen negocio con los seres sintientes”, sostuvo.

Agregó que el problema es de fondo por la irresponsabilidad de compradores y vendedores de animales, subrayando que se buscará de esta forma que la compra venta indiscriminada de animales se vuelva en fauna nociva y posteriormente en un problema de salud pública, cuando son abandonados.