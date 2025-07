Markitos Toys reacciona a presunta investigación en su contra: ‘Jamás he lavado dinero’

El influencer Markitos Toys compartió un mensaje luego de la difusión de una presunta investigación en su contra por incurrir en lavado de dinero para el crimen organizado.

No es la primera vez que relacionan a Marcos Eduardo Castro Cárdenas, nombre real del creador de contenido, con narcotraficantes, pues anteriormente fue vinculado con El Nini, jefe de seguridad de ‘Los chapitos’, luego de confirmar una amistad con él.

Ahora, tras los señalamientos por lavado de dinero, el influencer publicó una historia temporal en su cuenta de Instagram donde descartó incurrir en este delito del que se le señala.

“Ánimo, tiempo al tiempo, yo jamás he lavado dinero para nadie, lo que sí hice con mi dinero fue apoyar a quien lo necesita y lo hago por gusto, no por quedar bien con nadie, porque no apoyo ocasionalmente, lo hago diario gracias a Dios”, escribió.

¿Por qué la UIF presuntamente investiga a Markitos Toys??

Supuestamente, existe una lista de creadores de contenidos apodados ‘narcoinfluencers’ por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, que estarían en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó Óscar Balmen en el programa Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez.

Entre los nombres está Markitos Toys, señalado por estar inmerso en una red de lavado de dinero para narcotraficantes mexicanos, de acuerdo con lo dicho por el periodista.

“Investigan a influencers que motivan la guerra de Los Chapitos (...) Markitos Toys es uno de los más populares, se convirtió en un influencer con millones de seguidores y lo que la UIF dice que no es un crecimiento orgánico”, explicó en el programa del pasado 26 de julio.

El periodista explicó que esto se debe a una nueva estrategia para no perseguir el dinero, en cambio, busca detener el origen de los fondos utilizados por los narcos.

“La decisión de la UIF de ir tras ellos es la estrategia correcta porque no solo es ir tras el dinero, también por el origen de sus riquezas, el lavado de dinero a través de redes sociales puede cobrar de tajo un flujo peligroso, esperamos resultados pronto”, escribió en un post en X.

Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha confirmado la investigación en contra de los 64 influencers.

¿Por qué relacionaron a Markitos Toys con el narco?

Una de las primeras polémicas de Markitos Toys relacionada con el crimen organizado fue cuando declaró en un pódcast de su amigo Carlos Daniel ‘El Gordo’ Arce que desde niño “soñaba con ser narco”.

“Te voy a ser honesto, cuando me preguntaban de niño qué quería ser siempre decía: ‘quiero ser narco’. Yo nunca dije que iba a ser policía, bombero ni nada de eso (...) Es el sueño de cualquiera", mencionó.

Luego, confirmó su amistad con ‘El Nini’ cuando fue aprehendido e incluso lloró cuando habló del tema en sus redes sociales: “Tenía una amistad con él, solo éramos amigos, ni yo era su empleado ni él de mí, no me avergüenza subir estas historias, te extraño y gracias por todo, a la orden siempre“.