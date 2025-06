Roban Lamborghini al influencer Alfredo Valenzuela: ¿Quién es y qué más le ‘volaron’?

Diferentes famosos han sido víctimas de robo en distintos puntos del país, por ejemplo Los ángeles Azules fueron despojados de su equipo musical o Jorge Losa, exparticipante de La Casa de los Famosos, quien fue asaltado en su coche.

Ahora, la víctima fue Alfredo Valenzuela, la diferencia es que este fue un robo millonario en Nuevo León, exactamente en la zona de San Pedro Garza, porque tan solo uno de sus bienes que le quitaron es una camioneta Urus de la marca Lamborghini.

Valenzuela es conocido en las redes sociales por compartir fotos de los autos de lujo que tiene, desde deportivos hasta camionetas de lujo como la Mercedes-Benz G63 AMG, similar al modelo que tiene el ‘Canelo’ Álvarez.

Alfredo Valenzuela es un creador de contenido relacionado con autos. (Foto: Instagram @elavfnix)

¿Cómo fue el robo a Alfredo Valenzuela?

El influencer víctima de robo no solo sufrió la pérdida de una camioneta Urus con un valor aproximado de entre 6.5 millones de pesos y 8 millones de pesos.

Además, le quitaron alrededor de 1 millón de pesos en efectivo, relojes y joyas de alto valor, informó Azteca en un post de X.

De acuerdo con la información compartida en la publicación, la familia de Alfredo Valenzuela fue encerrada en una habitación de su casa.

Los primeros reportes indican que el robo al famoso fue cometido por entre 4 y 5 hombres armados vestidos con camuflajes que ingresaron a una zona donde hay cámaras, ubicada en Olinalá, informó Info7MTY.

Presuntamente, el youtuber grababa un video cuando fue abordado por los sujetos, quienes los amenazaron y los obligaron a entrar en una habitación.

La Fiscalía de Nuevo León inició con las investigaciones sobre este robo con violencia.

¿Quién es Alfredo Valenzuela, influencer que fue víctima de robo?

Alfredo Valenzuela es un influencer relacionado con los autos de lujo que nació en Sonora y que se dedica a compartir videos en su cuenta de YouTube donde muestra su estilo de vida desde 2018.

En 2020 adquirió su primer coche de lujo para comenzar con las transmisiones en las redes sociales: Un Mercedes AMG GTR.

“En pandemia yo generé mucho dinero, porque aunque la gente me ubica por tener autos como los Lamborghini y el contenido de los mismos, también soy empresario”, contó en una entrevista para el canal Cómo se hizo millonario, publicada en YouTube el 18 de febrero de 2024.

En el mismo año, el youtuber llegó a tener 1 millón de dólares (alrededor de 20 millones de pesos) en coches, pero “lo arruinó” porque ese estilo de vida lo llevó a la cárcel: “Estuve en prisión por jugar carreras en la calle, no me daba cuenta de la influencia en los jóvenes y ellos lo replicaron, salí en muchos noticieros y un día me detuvieron por primera vez”.

Alfredo Valenzuela es la pareja de Domink Armenta desde 2022 y con quien comparte un hijo llamado Liam, quien nació en 2023.

¿Qué autos tiene el youtuber Alfredo Valenzuela y cuánto cuestan?

El influencer con autos de lujo conocido como Alfredo Valenzuela no solo tiene la Lamborghini Urus, también tiene en su garaje coches deportivos, entre ellos un McLaren.

En 2023 compartió un video con algunos de sus autos y el costo que tienen, empezando justo por el McLaren que es un 720 S Spyder. Estos son los modelos y sus precios: