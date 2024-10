¿Quién es ‘Markitos Toys’, influencer que posó con Briggi Bozzo y por qué se le vincula con ‘Los Chapitos’?

‘Marko, markito, markititito’, Briggitte Bozzo apareció en una foto con el influencer Markitos Toys quien en el pasado fue vinculado con Los Chapitos por un video que publicó en sus redes sociales.

La finalista de La Casa de los Famosos México no publicó nada respecto a la fotografía ni tampoco se confirmó una amistad, pero, ¿por qué relacionan al creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa?

Markitos Toys subió una foto con Briggi Bozzo. (Foto: Instagram @markitostoys)

¿Por qué relacionan a Markitos Toys con ‘Los Chapitos’?

Marcos Eduardo Castro Cárdenas compartió un video en sus redes sociales que se hizo viral en TikTok, donde habló de la detención de ‘El nini’, uno de los jefes de seguridad del cártel de Los Chapitos, liderado por Iván Archivaldo Guzmán.

En esta publicación habla del narcotraficante mexicano mientras comienza a llorar por su arresto porque presuntamente tenía una amistad con él.

“¿Qué tal plebada? Buenas tardes, tengo días sin subir nada, hablaron mucho de cosas sobre uno, pero que busquen pruebas, por lo que quieran, yo solamente tenía una amistad con él, solo eso, éramos amigos, ni yo era su empleado ni él de mí, no me avergüenza subir estas historias, un día a la vez, te extraño y gracias por todo, a la orden siempre”, declaró el creador de contenido.

Markitoys Toys sube fotos con autos de lujo. (Foto: Instagram @markitostoys)

En ese momento se le señaló por presuntos vínculos con la organización criminal a la cual perteneció Ovidio Guzmán ‘El ratón’.

“Dice que tengo miedo, pero no le temo a nada, hago las cosas derechas, bien, no me deje de las cosas injustas, no hago nada de eso, no por tener amigos con poder soy mala persona, eso lo saben ellos, no doy lata, ni pido favores, es una amistad bonita, todavía está vivo y eso está bien, ustedes también tienen amigos, ojalá no se los quiten”, finalizó el influencer mexicano.

Sin embargo, aunque él descarta tener vínculos con los hijos del ‘Chapo’ Guzmán, la periodista Anabel Hernández compartió, en su pódcast Narco sistema, la cercanía del Markitos a personajes del narcotráfico mexicano.

“Otros dos personajes, no tan relevantes, secundarios, pero que sin duda son relevantes por su violencia y por ser jefes de sicarios, es un sujeto llamado Marcos Eduardo, alias Markitos Toys, y otro sujeto llamado Mario Alberto Castro Cárdenas, alias El Castor”, declaró la autora del libro ‘Las señoras del narco’.

“Estos dos son narcotraficantes, del ala de Los Chapitos, uno de los principales jóvenes, muy jóvenes, narcotraficantes de fentanilo, ellos proveerán de mucho dinero y armamento para estos ejércitos en su guerra contra los elementos del ‘mayo’ Zambada”, finalizó Anabel Hernández.

¿Quién es Markitos Toys, influencer relacionado con ‘Los Chapitos’?

Markitos Toys, de nombre real Marcos Eduardo Castro Cárdenas, tiene 26 años y es un influencer nacido en Culiacán, Sinaloa.

En YouTube e Instagram comparte fotos y videos donde regala cosas a sus seguidores y a personas en la calle, además de subir imágenes con autos de lujo.

De acuerdo con información publicada en redes sociales, tiene una página de venta de gorras personalizadas y cuenta con envíos a Estados Unidos y el resto de la República Mexicana.