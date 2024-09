Briggitte Bozzo responde a acoso y agresiones en ‘La Casa de los Famosos’: ‘No hicieron el bien’

Briggitte Bozzo se consagró como la quinta finalista de La Casa de los Famosos México y a su salida visitó diferentes foros para hablar de su paso por el reality show, pero se llevó una gran sorpresa cuando le mostraron videos de agresiones y ofensas en su contra dichos cuando no estaba presente.

Entre ellos se encontraba el momento donde Sian Chiong la acosa con un comentario en la cocina ante la presencia de Gomita y de Ricardo Peralta, pero ninguno emitió palabra.

Al terminar los clips reproducidos en los programas de televisión donde estuvo, mandó un mensaje para Mariana Echeverría (por las agresiones) y al resto de habitantes que hablaron de ella.

A pesar de que Sian Chiong se encontraba en compañía de Ricardo y Agustín, ellos no se dieron cuenta de lo que sucedió. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Briggitte Bozzo del acoso y las ofensas en su contra en LCDLF?

Luis ‘Potro’ Caballero se burló de ella por su aspecto físico, además la llamó Chucky, Mariana Echeverría no solo discutió con ella por una fruta (por la que la apodaron ‘Lady Mango’), ella la nombró ‘cavernicolín’.

“Si sacamos a cavernicolín, todo lo sucedido, es una niña de 22 años, pero se lo valgo (...) no le regreso el mango, que se lo meta, pero ahí (...) a la enana le dimos mucha importancia”, se escucha a la excompañera de Faisy.

“Yo no tengo rencor en mi corazón, me regresan el teléfono hace unas horas veo videos muy fuertes, pero mira soy una persona con 50 mil cosas en la vida, es triste por ellos que dijeran todo esto de mí, se rebelan o se burlan de mar con todo el dolo, pero no les tengo coraje”, lamentablemente uno no puede esconder una careta, la terminan mostrando”, declaró para Cuéntamelo ya.

“Espero de corazón les vaya bien a todos y Dios sabe qué hacer con cada uno de ellos, bendecirlos, pero no hicieron el bien, ese no es mi problema”, continuó ‘brillitos’.

Briggi Bozzo respondió a Mariana Echeverría. (Foto: Instagram @briggi_bozzo)

Una de las escenas mostradas en el programa de televisión Cuéntamelo ya, el pasado 27 de septiembre, fue la escena donde Sian Chiong se toca sus partes íntimas frente a Brigitte Bozzo.

También apareció Agus Fernández, quien presuntamente dijo que la actriz venezolana se le insinuó, pero ella lo descartó.

“Intento que me dé risa, ya estoy afuera (...) platiqué con Agus, nos íbamos a cuidar las espaldas, pero no fue así, le metió cizaña el innombrable (Adrián Marcelo) y estaba raro conmigo”, contó ‘Brillitos’.

En una entrevista para el reality show La Casa de los Famosos México, la quinta finalista del programa de televisión envió un mensaje a Mariana Echeverría.

“Creo que eres una excelente madre, tienes una gran familia y te deseo lo mejor. Y lo dejo por la paz”, finalizó Briggitte Bozzo.

¿Cuándo y a qué hora es la final de ‘La Casa de los Famosos México’?

La final de La Casa de los Famosos México es el próximo domingo 29 de septiembre a las 20:30 horas (del tiempo del centro de México).

Los sitios de transmisión para ver la última gala de la segunda temporada del reality show son los siguientes.

Vix Premium.

Canal de las estrellas.

Los finalistas que se podrían llevar el premio de los 4 millones de pesos se enlistan a continuación (todos del team mar).

Arath de la Torre.

Gala Montes.

Karime Pindter.

Mario Bezares.