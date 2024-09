Mario Bezares habla tras el reencuentro con Paul Stanley: ‘Fue lo mejor que me ha pasado’

El reencuentro de Mario Bezares con Paul, el hijo del querido presentador Paco Stanley, es uno de los momentos que pasará a la historia de La Casa de los Famosos, debido a que los conductores se volvieron a ver en el reality show tras 25 años de distanciamiento.

Esto se debe a que el presentador de Hoy decidió no volver a estar cerca de ‘Mayito’, apodo del finalista de La Casa de los Famosos México, luego del asesinato de su padre, suceso que ocurrió el 7 de junio de 1999 en el restaurante El Charco de las Ranas.

Paul Stanley y Mario Bezares se reencontraron a 25 años del asesinato de Paco Stanley, donde 'Mayito' fue uno de los acusados. (Fotoarte: El Financiero) (YouTube / El 5 / Facebook @OficialPaulStanley)

A pesar de ello, Paul Stanley finalmente tomó la decisión de hacer realidad este reencuentro debido a que quería dejar atrás todo el dolor que generó el asesinato de Paco Stanley e iniciar un nuevo capítulo en su vida tras el nacimiento de su hija Victoria.

Por este motivo, a 25 años de la muerte del conductor de Pácatelas, Paul habló con Mario Bezares: “Pasó mucho tiempo, fue todo muy difícil para todos nosotros, pero quiero decirte que estoy en paz contigo, yo ya solté”, comentó Stanley en La Casa de los Famosos.

¿Qué dijo Mario Bezares tras el reencuentro con Paul Stanley?

Mario Bezares se mostró muy conmovido, debido a que no se había visto al hijo de Paco Stanley desde que se llevó a cabo el funeral del famoso conductor de televisión.

“Después de 25 años de todo este suceso desagradable, espantoso (...) no lo volví a ver, hasta ayer”, dijo el concursante de La Casa de los Famosos, quien aseguró que él quiso acercarse en otras ocasiones a Paul, pero no tuvo éxito.

“Fue lo mejor que ha pasado, porque yo tenía muchas ganas de platicar con él, de acercarme a él. Desafortunadamente hay reporteros que amarraban navajas, insidiosos, decían cosas que supuestamente yo decía”, recordó el creador del “Gallinazo”.

Paul y Mario Bezares se reencontraron en 'La Casa de los Famosos', ¿habrá una amistad tras este hecho?. (Foto: Captura de pantalla)

Mario Bezares compartió que esta situación y todo lo que se decía sobre él fue lo que provocó que Paul no quiera estar cerca: “Le calentaban la cabeza, había problemas y no me quería ver”.

Cabe señalar que Paul Stanley ha dicho que decidió alejarse, luego de que “Mayito” le dio un número de teléfono falso la última vez que lo vio, ya que él intentó contactar a Mario en más de una ocasión sin tener éxito.

El famoso, quien fue ingresado a prisión junto a Paola Durante al ser señalados como principales sospechosos del asesinato de Paco Stanley, finalmente le deseó lo mejor a Paul.

“Me da mucho gusto que tenga una nena, su esposa, que estén muy bien”, comentó y dijo que le gustaría decirle a Paul que le tiene un gran cariño y agradeció el gesto que tuvo con él: “Gracias Paul, gracias por tus palabras, por la valentía y por tu honestidad”.

¿Mario Bezares y Paul Stanley se volverán a ver después de ‘La Casa de los Famosos’?

“Mayito” aseguró que en otro momento le gustaría poder conversar con Paul, debido a que antes de que él ingresara a La Casa de los Famosos, Gala Montes, Karime, Arath de la Torre y Mario recibieron la instrucción de quedarse congelados.

Es por esto que Bezares no pudo abrazar a Stanley, solo escuchó sus palabras, por lo que dijo que le gustaría volver a ver a Paul en el futuro: “Es un parteaguas impresionante que espero volverlo a ver, poder platicar con él y abrazarlo”.

En un encuentro con los medios de comunicación, el hijo de Paco también habló al respecto, debido a que le preguntaron si le gustaría entablar una amistad con Mario, aunque no aseguró nada, sí dejó abierta la posibilidad.

Paul Stanley aseguró que decidió ‘hacer las paces’ con Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos’ debido a que quiere dejar el dolor de la muerte de su padre atrás. (Foto: Especial El Financiero)

“Eso se va a ir dando, es tiempo con el tiempo, la verdad está todo muy reciente, a flor de piel”, comentó, sin embargo, dijo que en caso de volver a platicar, hablarían mucho de Paco Stanley.

“Seguramente vamos a recordar muchas cosas de mi papá y eso es de lo más chido, si alguien vivió muchas cosas con mi papá fue él”, comentó el presentador de televisión.