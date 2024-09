Paco Stanley: ¿Qué fue de los hijos del conductor de ‘Pácatelas’?

Gracias a la participación de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México 2024 y a la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video es que el tema del asesinato de Paco Stanley volvió a los reflectores, especialmente porque tras la liberación de ‘Mayito’ y de Paola Durante no se tienen autores inmateriales tras las rejas.

La muerte del presentador de televisión ocurrió en 1999, poco después de su salida del restaurante El charco de las ranas en la Ciudad de México, cuando estaba en compañía de Jorge Gil en una camioneta.

En ese momento, el conductor del espacio de entretenimiento titulado ¡Pácatelas!, tenía tres hijos, dos con su primera esposa, Patricia Pedroza, y uno más fuera del matrimonio, pero, ¿Quiénes son y qué fue de ellos?

Francisco Jr., hijo de Paco Stanley, estuvo presente en el momento del atentado y durante el funeral del conductor. (Cuartoscuro / Pedro Mera)

Francisco Stanley Pedroza

Francisco Stanley Pedroza es el hijo ‘de en medio’ porque cuando nació, su primogénito aún vivía.

Él apareció en más de una ocasión con su papá en sus programas de televisión, entre ellos ‘Una tras otra’, pero tras la muerte de su papá se mantuvo alejado de la vida pública.

En 1999, el famoso conductor estuvo en un espacio de entrevistas llamado ‘Él y ella’ donde el cocreador de ‘El gallinazo’ reveló que su hijo estudió derecho en una universidad de Inglaterra, pero sin mencionar más detalles al respecto.

Lo poco que se sabe de él es gracias a las publicaciones realizadas por Paul Stanley donde aparecen los dos hermanos, pero se desconocen detalles acerca de su vida privada.

Leslie Pedroza

Desde que Leslie Pedroza era una niña, Paco Stanley nunca reveló detalles de su vida personal, ni siquiera en fotos, y ella decidió mantener un bajo perfil a pesar de ser hija de uno de los conductores de televisión más famosos de la historia del entretenimiento mexicano.

Actualmente, no se tiene el menor indicio de sus ocupaciones o trayectoria profesional, además no aparece en fotos de redes sociales de la familia.

Paul Stanley es el hijo menor de Paco. (Foto: Instagram @paulstanleyd)

Paul Stanley

Paul es el más famoso de los hijos de Paco Stanley y decidió seguir los pasos de su papá, actualmente está en el programa Hoy, donde comparte créditos con Galilea Montijo y Arath de la Torre, uno de los finalistas de La Casa de los Famosos México.

Él es fruto de la relación de ‘Pacorro’ con Mónica Durruti a quien conoció aun estando casado con Patricia Pedroza y desde niño vio por él, lo que queda claro en fotos donde aparece un Paul menor de edad en los brazos de su papá.

El pasado 10 de septiembre se convirtió en padre luego del nacimiento de Victoria, su primogénita, fruto de su matrimonio con Joely Bernat.

El menor de los hermanos también es conocido por su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos México, donde Wendy Guevara resultó la ganadora de los 4 millones de pesos.

Paul y Mario Bezares se reencontraron en 'La Casa de los Famosos', luego de que han pasado 25 años del asesinato de Paco Stanley. (Foto: Captura de pantalla)

Francisco Stanley Solís

De todos los hijos de Paco Stanley está Paco JR, quien murió en 1993 y según Verónica Macias, excompañera de ‘Pacorro’, fue a consecuencia de las drogas.

“Él murió, según sé, lo encontraron en un departamento; según dijeron que era por drogas. No me consta, pero eso se supo. Paco estuvo destrozado (…) estuvo tiempo encerrado, él no iba a trabajar”, contó Macias en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante sobre la trágica muerte.

Paul agregó que su hermano tenía alrededor de 35 años cuando murió. “Lo vi solo como dos veces, no se parecía en nada a mi papá”, contó el conductor de Hoy.