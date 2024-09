Del odio al perdón: Así fue la historia de Paul y Mario Bezares tras el asesinato de Paco Stanley

La noche de este miércoles estuvo llena de emociones en La Casa de los Famosos, ya que Paul Stanley ingresó al programa de televisión para reencontrarse con Mario Bezares a 25 años del asesinato de Paco Stanley.

El hijo del querido presentador de Pácatelas le dedicó palabras a Arath de la Torre, Karime, Briggitte Bozzo, Gala Montés y finalmente a “Mayito”, quien fue señalado como uno de los principales sospechosos del asesinato de Paco Stanley.

Paul Stanley habló de Paco frente a Mario Bezares en LCDLF. (Foto: Especial El Financiero)

Paul dejó en claro que ha decidido perdonar al finalista de La Casa de los Famosos, dejando atrás todo lo que sucedió aquel 7 de junio de 1999 en el restaurante Charco de las Ranas, donde Paco fue acribillado.

¿Cómo ha sido la relación entre Paul Stanley y Mario Bezares?

Antes de este momento que sin duda pasará a la historia de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley y Mario Bezares no tenían una relación cercana, ya que el asesinato del conductor de Una tras otra los llevó a tomar caminos separados.

Paul recordó en una entrevista con Adela Micha que él sólo tenía 14 años cuando sucedió la muerte de Paco Stanley; sin embargo, recuerda que su padre siempre estaba en compañía de Mario Bezares.

Luego del asesinato, Paul relató que el creador del “Gallinazo” le brindó su número de teléfono con el objetivo de que le pudiera marcar en caso de que necesitara algo.

“En el velorio, me abrazó y me dio un teléfono”, recordó Paul en una entrevista con Yordi Rosado en la cual también compartió que él le estuvo llamando a Mario; sin embargo, el número que le brindó no era correcto.

“De niño buscas anclarte en lo más cercano a tu papá”, compartió Paul en la conversación y explicó que en ese momento él no tenía una buena relación con sus hermanos, por lo que intentó estar cerca de Mario.

“No nos llevábamos con ellos (mi mamá y yo), y yo decía ‘pues está este brother’, pero no era real”, dijo Paul sobre las ocasiones en las que intentó contactar a Mario Bezares.

¿Mario Bezares y Paul Stanley se volvieron a ver tras el asesinato de Paco Stanley?

En la entrevista con Yordi Rosado, Paul Stanley aseguró que jamás se había vuelto a encontrar con Mario Bezares, lo que confirmó el participante de La Casa de los Famosos en una conversación con Adela Micha.

En aquel momento, “Mayito” aseguró que la última ocasión en la que había visto a Paul fue cuando el hijo de Paco Stanley estaba brindado su declaración en 1999, tras el asesinato de su padre.

Sobre el número, el famoso negó haberle dado un teléfono equivocado e indicó que si no pudo responder a las llamadas, fue debido a que se encontraba en prisión, ya que Mario Bezares fue señalado como uno de los principales sospechosos del asesinato y pasó cerca de dos años en la cárcel.

Mario Bezares visitó uno de los programas donde trabaja Paul Stanley, pero el hijo de Paco lo evitó. (Foto: Instagram @mbezares/paulstanleyd)

“No estaba equivocado (el número), yo estaba en la cárcel y no te dejan usar celulares en la cárcel. Después, jamás hubo un contacto de nada. No lo he vuelto a ver desde el día que él estaba declarando”, compartió Mario Bezares en entrevista con Adela Micha.

Paul aseguró que él tomó la decisión de alejarse y se mantuvo firme. En la conversación con Yordi Rosado, el conductor comentó: “No tengo ningún contacto, no me interesa (platicar con Mario Bezares). Ya es un punto que ya tomé, ya dije lo que pensaba y no pienso tocar ese tema”.

El hijo de Paco Stanley aseguró que en ocasiones la incertidumbre de no saber qué sucedió con su padre le afecta, debido a que Mario Bezares y Paola Durante, edecán inculpada en el asesinato, salieron de prisión por falta de pruebas.

Paola Durante trabajó con Paco Stanley en el programa 'Una tras otra': (Foto: Facrbook @Paco Stanley/ Captura: YouTube Paola Durante)

“Hay veces que sí, hay veces que duele mucho o recuerdo y me da mucha impotencia porque me quitaron a mi papá”, comentó con Yordi; sin embargo, en recientes entrevistas indicó que prefería seguir adelante.

Así fue el reencuentro de Mario Bezares y Paul Stanley en ‘La Casa de los Famosos’

Paul había dejado en claro que prefería mantenerse lejos de Mario, ya que incluso en un encuentro con los medios de comunicación comentó: “No tengo nada que arreglar con él”.

Además, cuando Mario Bezares acudió a Hoy, previo a su ingreso a la segunda temporada de La Casa de los Famosos; Paul no estuvo en las entrevistas ni compartió el foro de televisión con él, por una decisión personal.

“Mejor cada quien por su lado, se llevó a cabo la entrevista (...) fue una decisión personal. Es mover muchas cuestiones, ya después de tanto tiempo no quieres regresar a lo mismo”, comentó Paul en una entrevista con Edén Dorantes.

Paul y Mario Bezares se reencontraron en 'La Casa de los Famosos', luego de que han pasado 25 años del asesinato de Paco Stanley. (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, Paul Stanley ingresó a La Casa de los Famosos este miércoles, en donde les dedicó palabras a todos los finalistas y perdonó a Mario Bezares por todo lo que sucedió hace 25 años.

“Primero que nada estoy aquí porque así lo decidí, pasó mucho tiempo, fue todo muy difícil para todos nosotros, pero quiero decirte que estoy en paz contigo, yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, es mi hija y quiero una nueva vida, dejar todo atrás”, le dijo Paul a “Mayito”.

Finalmente, aseguró que le deseaba lo mejor a sus seres queridos y le dijo a Mario que lo había hecho muy bien dentro del programa de Rosa María Noguerón.

Paul agregó en el confesionario de La Casa de los Famosos que se siente en paz luego de hablar con Mario: “quería olvidarme de todo el dolor, por mi familia, por la suya, por la de Paola Durante, por todos los que pasamos por malos momentos, ahora queda ser feliz”.