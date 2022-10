Adela Micha revela la razón por la que sigue soltera: ‘Es muy evidente’

Adela Micha ha sido cuestionada en más de una ocasión sobre las razones por las que no tiene pareja y la conductora tiene una contundente reacción para ello, pues sigue soltera pese a que es una de las mujeres periodistas más populares en el país.

A través de un video de Tik Tok es que Micha se confesó: “¿Qué tal cuando la gente viene y me pregunta que por qué sigo soltera si me veo bien, si soy inteligente, si soy divertida? La verdad la respuesta es como muy evidente. Estoy sobrecalificadísima para esa chamba”, explicó.

Adela Micha cree que no le gusta a los hombres

No es la primera vez que la comunicadora habla más sobre su vida privada ya que en una plática con la cantante Lucía Méndez aseguró que ser soltera no es exactamente una elección.

“Yo no tengo pretendientes. No les gusto, mana”, le dijo la periodista. “Te lo juro”, añadió ante la sorpresa de la también actriz, quien le explicó que seguramente era porque era una persona imponente, libre y muy realizada.

“No, eso es lo que todas nos queremos contar cuando nadie nos hace caso, pero no sé al menos”, apuntó en el podcast La Saga.

Ante ello, Méndez le dio un particular consejo: ponerse su perfume de feromonas. “Te tienes que bañar de feromonas. Lo que pasa es que tienes tanto estrés y tanto rollo que no tienes feromonas, entonces cuando tú no tienes feromonas eres una mujer invisible, nadie te pela”.

Según su visión, no es que Adela Micha no sea atractiva: “Quizás es todo tu estrés y todo lo que has pasado, acabas de poner tu empresa, te de la cosa de que no tengas atracción”, la animó cuando, en tono de broma, le pidió un litro del líquido para tener más suerte en el amor.