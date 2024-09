‘Quiero cumplirles su sueño’: Esto hará Karime Pindter con el premio de ‘La Casa de los Famosos’ si gana

Karime Pindter se convirtió en la primera finalista de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024. La integrante del ‘Team mar’ ve posibilidades de que el equipo completo llegue hasta el último programa, pero ¿quién ganara?

El domingo 22 de septiembre se conoce al último eliminado del reality show mexicano y con la permanencia de Agustín Fernández como el único integrante de equipo tierra, tiene altas probabilidades de no llegar a la final.

Aunque cada uno de los integrantes sigue en la lucha por el premio de 4 millones de pesos que ofrece ‘La Casa de los Famosos México’, Karime compartió que haría si lo gana.

Karime Pindter ha participado en algunos realities shows como concursante y conductora. (Fotoarte: El Financiero) (Facebook @KarimePindter)

¿Qué hará Karime Pindter si gana ‘La Casa de los Famosos’?

Previo a su participación en ‘La Casa de los Famosos 2024′ la influencer Karime Pindter compartió en el programa Vaya Vaya TV en que gastaría los 4 millones de pesos si gana el reality show.

Karime señaló que tiene tres deseos por cumplir con el dinero que podría ganar de ‘La Casa de los Famosos’, uno de ellos es hacer una fundación de gatos.

“Pon que un milloncito o dos para los gatitos, uno para mis jefes, para darles mejor vida, para mis papás, darles el viaje de su vida o ayudarlos con una casita mejor”.

La segunda petición es donarlo a sus papás para una casa mejor o un viaje, mientras que el tercer millón sería una ayuda cien por cienta filantrópico.

“La vida me ha ayudado mucho a mí, me ha dado mucho a mí, quiero hacer como una fundación para cumplir deseos a niñas, porque siempre es de que: las ayudamos a estudiar, les damos ropa, pero yo siento que la vida es de experiencia. Así como de cumplirles sus sueños, algo así me gustaría”, compartió Karime para el programa. La influencer destacó que ella quiere ayudar y dar un poco de lo que la vida le ha dado.

Karime se enfrentó a Mario Bezares y Agustín Fernández en una prueba por el pase a la final. (Foto: Especial el Financiero)

¿Cuánto es el premio de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

El premio para el ganador del reality show es de cuatro millones de pesos. El mismo que consiguió Wendy Guevara en la primera edición del programa en México.

Se desconoce si los cuatro millones ya contemplan la cantidad final con la retención de impuestos. Pues, las personas que ganan un premio en México deben pagar ISR. La tasa más alta es del 30 por ciento para personas morales y del 35 para personas física.