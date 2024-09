Muere a los 4 años el hijo de Karime Borja, famosa conductora de TV: ¿Qué le pasó a Mateo Lapo?

Karime Borja, conductora de televisión, confirmó la muerte de su único hijo: Mateo Lapo. A través de Instagram, la modelo compartió varios mensajes de despedida que sus cuidadoras le dedicaron al niño de 4 años.

Uno de los mensajes que agradeció la presentadora fue el de Dayanna Ivelice, quien escribió: “¡Lo último que haría sería trabajar con niños! Es lo que decía una y otra vez antes de conocerte (...) Gracias por encontrarnos, y convertirte en mi mejor amigo (...) Hoy me quedo con las ganas de poder ver esa risa pícara, esos bailecitos y las locuras de las que toda tu familia que te ama mucho, me cuentan qué hacías aquí en la tierra”.

La enfermera Daniela Barreto también dedicó una publicación al fallecimiento de Mateo, que reposteó Karime: “Las primeras 24 horas sin ti. Admito que entré en tu vida llena de temores, pero sé que tú entraste en la mía para enseñarme día a día que con amor todo es posible (...) Estoy feliz de haber sido una de las afortunadas que haya podido cuidar de ti con tanto amor, yo aquí te recordaré siempre de la mejor manera. Nos vemos en otra vida”.

Mateo, el hijo de Karime Borja, estaba en cuidados intensivos desde hace varios días.

Karime Borja agradeció a las cuidadoras de su hijo Mateo.

¿Qué le pasó al hijo de la conductora Karime Borja?

De acuerdo con medios ecuatorianos como Ecuavisa, Mateo Lapo Borja falleció este 17 de septiembre, luego de una corta vida con muchos problemas de salud.

El 21 de noviembre de 2021, Mateo tuvo un accidente: cayó a una piscina y estuvo a punto de ahogarse, pese a que fue llevado de inmediato al hospital, pasó 15 minutos sin signos vitales.

Luego de ello, el niño pasó ocho meses en una Unidad de Cuidados Intensivos por una condición llamada hipoxia isquémica, una lesión cerebral que afectó su movilidad.

Karime Borja compartía en redes sociales el día a día de su hijo Mateo. (Fotos: @karimeborja).

Según relató Karime en un video, el 11 de agosto Mateo entró al hospital por una gripe y fue llevado a cuidados intensivos tras contraer la bacteria Pseudomona y presentar un estado convulsivo que requería de observación constante para controlarlo.

La última actualización de su salud fue un mensaje de la conductora en Instagram, el pasado 8 de septiembre:

“Amo cuidar de ti, me llena el alma tener el privilegio de que mientras tú decidas seguir en esta tierra de mi mano, el tiempo que Dios nos regale... Dentro de lo doloroso que ha sido ver caer tu pelito por tanta medicina.. hoy nuestra pequeña peluquería me hizo reír y disfrutarte como tanto me gusta. Gracias por recordarme el significado del amor. Te amo, Mateo más que a mi propia vida, hasta la eternidad”.

Karime Borja hizo campañas en televisión para recaudar fondos para Mateo. (Fotos: @karimeborja).

¿Quién es Karime Borja?

Karime Borja es una modelo famosa en Ecuador, fue Miss Guayaquil en 2018, es estudiante de psicología y ha participado en diversos programas de televisión como De casa en casa, de TC Televisión.

Luego del accidente que causó un 90 por ciento de discapacidad de Mateo, ella comenzó la campaña ‘Corazones unidos por Mateíto’, con el cual buscó reunir fondos para los tratamientos médicos.

Karime Borja es una modelo y presentadora de TV. (Foto: karimeborja).

Desde entonces ha compartido contenidos en redes sociales para concientizar a las personas sobre la salud infantil e hizo el pódcast Cara a cara con mi peor pesadilla.

La presentadora tiene 211 mil seguidores en Instagram e hizo un perfil para su hijo, el cual acumuló 27 mil seguidores y contaba su día a día: “Soy testimonio de fe, vida y amor | Hipoxia Isquémica por Inmersión | Mi mami se encarga de contar mi historia hasta que yo pueda volver y hacerlo”.