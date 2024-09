Brenda y Mario Bezares, la historia de amor que inició en una estética: ‘Son los primeros 33 años’

El 17 de septiembre de 1991 es un día que marca la historia de Brenda y Mario Bezares, quienes este martes cumplieron 33 años de casados y, pese a que él se encuentra dentro de La Casa de los Famosos, tuvieron la oportunidad de celebrar su amor.

Aunque Brenda recibió horas antes un ramo de Flores El Patrón, entregado por el mismo tiktoker y que contaba de 500 rosas y 100 girasoles, la exreina de belleza decidió sorprender a su esposo y no dejar que pasara desapercibido ese día.

Gracias a una de las dinámicas que organizó la producción del programa fue que Mario Bezares se pudo reencontrar con su esposa, a la que tenía casi dos meses de no ver.

Brenda y Mario Bezares llevan casados 33 años. (Foto: Facebook @brendabezarestv)

‘La Casa de los Famosos México’: El emotivo reencuentro de Mario Bezares y Brenda Bezares

En La Casa de los Famosos México, los martes son de cine, y una de las proyecciones que pasaron a los habitantes fue un mensaje que Brenda Bezares le dedico al ‘tío Mayito’ por su aniversario de bodas.

“Este día es muy especial para ti y para mí. Hemos estado juntos durante muchos años y no quería dejar pasar la oportunidad para decirte lo mucho que te amo, que te extraño (…) nuestro amor ha ido creciendo y ha tenido diferentes etapas, y hoy que es nuestro aniversario (…) sigo tremendamente enamorada de ti”, fue parte del mensaje que la esposa de Mario Bezares dio en un video.

Posteriormente, recibieron en ‘la casa’ una llamada de la misma Brenda, quien aseguró que la producción del programa le permitió hacerle una llamada para recordarle que lo ama mucho, aunque también lo incitó a subir a la suite del líder sin decirle que ahí le esperaba una sorpresa.

Cuando Mario abrió la puerta, encontró a Brenda, un gran ramo de flores y una mesa para dos, en donde disfrutaron de una cena, plática y algunas copas de vino.

“Estás preciosa, mi amor. Cómo te amo”, mencionó Mario. Entre abrazos, besos y algunos detalles como suéteres y cartas, la pareja celebró su aniversario 33, provocando emoción entre los demás habitantes y las redes sociales, que ‘estallaron’ con el reencuentro de Brenda y ‘Mayito’.

¿Cómo conoció Mario Bezares a su esposa, Brenda Bezares?

La historia de amor de Mario Bezares y su esposa Brenda inició gracias a la famosa estilista Silvia Galván, y uno de sus estudios en Monterrey fue la sede donde el entonces productor de teatro conoció a quien era reina de belleza.

“Ella fue a su prueba de peinado porque iba a entregar su corona al día siguiente, de Señorita Nuevo León, y yo estaba ahí tatuándome los ojos (…) y Silvia Galván fue nuestra cupido: ‘Mira, ven te voy a presentar’, le dijo a Brenda, ‘te voy a presentar a un chavo de la tele’”, platicó Mario Bezares a sus compañeros en La Casa de los Famosos México.

Para el momento que los presentaron ambos tenían pareja, según contó el amigo de Paco Stanley. Él y su entonces novia regresaron a Ciudad de México, pero terminaron su relación.

Mario Bezares y su esposa Brenda Jiménez se conocieron en 1990. (Cuartoscuro / Susana Navarrete)

Cuando regresó, su hermano Rodolfo Rodríguez ‘Calixto’ le dijo que la cantante María del Sol los invitaba al certamen de belleza Señorita Nuevo León, quien le insistió en ir e, inevitablemente la vio, pero iba acompañada del que entonces era su novio, un cantante.

A partir de entonces empezaron a encontrarse con más frecuencia, platicaban y todo muy casual. Después de un tiempo, Mario regresó a Monterrey para el concurso La Flor Más Bella, donde Brenda era jurado y, para su sorpresa, en ese momento ya no tenía novio.

¿Cómo se hicieron novios Brenda y Mario Bezares?

A ‘Mayito’ ya le gustaba Brenda, entonces la empezó a buscar con la intención de que fuera su novia, aunque ella lo rechazó en varias ocasiones.

“Dije ‘de aquí soy’ (…) le llego y me manda a la fregada. Y otra vez y que mira, vamos a salir (...) entonces me lleva a su casa, me presenta a sus papás y ellos me odiaban”, aseguró el conductor de TV.

Tras varios intentos, viajes a Monterrey (donde ella radicaba) y estar ‘picando piedra’ con Brenda, se dio el esperado ‘sí’ en un restaurante, después de que él le preparó una sorpresa con el mesero de cómplice: un peluche de ‘Ruffus’ con una rosa.

Brenda Bezares le dio el 'sí' para ser su novia a Mario Bezares el 22 de septiembre de 1990. (Cuartoscuro / Pedro Mera)

Le dije ‘¿quieres ser mi novia?’ y me dice ‘Sí, me divierto mucho contigo, me la paso muy bien, me haces reír mucho”, aseguró Bezares a sus compañeros de La Casa de los Famosos.

Monterrey y CDMX, ‘las ciudades del amor’: ¿Cuándo le pidió matrimonio Mario Bezares a Brenda Jiménez?

Las primeras semanas de su noviazgo fueron complicadas para ellos, pues mientras uno estaba trabajando en Monterrey, el otro se encontraba en CDMX y viceversa, por lo que sus tiempos no coincidían totalmente y tenían que recurrir a llamadas.

Sin embargo, Mario Bezares no se conformaba con eso y decidió dar uno de los pasos más importantes dentro de su relación.

“Hablando por teléfono le digo, llevábamos un mes, una semana, y le digo ‘cásate conmigo’. (Me respondió) ‘¿Qué? Estás pero si bien loco, qué te pasa, no’. 19 años tenía mi mujer, yo tenía 31 años”, compartió.

La diferencia de edad entre Mario y Brenda Bezares es de 12 años. (Cuartoscuro / Christian Palma)

En otra plática dentro de ‘LCDLF’, ahora solo con Karime Pindter, le dijo que Brenda le puso ‘muchas trabas’ a la propuesta, por lo que la dejó pensarlo, pues él “sabía que iba a ser la madre de mis hijos”.

Al fin de semana siguiente, él llega a Monterrey y ella le pide que la acompañe a hacer unas cosas, cuando el esperado ‘sí' llegó en el estacionamiento del sitio al que tenían que ir. “‘¿En serio?’ ‘Sí, ya lo pensé bien y sí me caso contigo’”.

“Nos hicimos novios un 22 de septiembre, yo le dije que si se casaba conmigo por ahí del 2 de noviembre, le dije ‘pues déjame pedir tu mano’, y el 24 de diciembre de 1990 pido su mano con anillo y todo. La familia pegó ‘el grito en el cielo. ‘No, te va a dejar un chamaco y te va a abandonar’”, compartió.

Brenda Bezares y Mario se comprometieron a pocos meses de iniciar su noviazgo. (Foto: Facebook @MarioBezaresMB)

¿Cuándo se casaron Brenda y Mario Bezares?

Originalmente, ellos tenían el plan de casarse en febrero de 1991, pero el papá de Brenda les dijo que meditaran más esa decisión, pues llevaban poco tiempo siendo pareja.

Por cuestiones de trabajo se tuvo que aplazar lo que tenían planeado para la boda, pues Rodríguez Bezares tenía que quedarse en CDMX para trabajar en un proyecto que inició como un programa infantil de concursos.

A casi un año de hacerse novios, Brenda Bezares cuestionó a Mario por haber aplazado tanto su boda, e incluso aseguró que su familia ya estaba dudando de su palabra, por lo que en dos semanas decidió planear todo, fijando la fecha para la boda el 17 de septiembre para juntar el puente del 16 con ese día y tener la oportunidad de casarse.

Le pidió permiso de faltar ese martes a Enrique Segoviano, director del programa, y no tan convencido le concedió faltar ese día. Semanas antes, Brenda fue la encargada de ver todo lo relacionado con el salón, amenidades y todo.

Mario Bezares le dijo a Brenda que organizara su boda con dos semanas de anticipación. (Foto: Instagram @bbezares)

“El 17 (de septiembre) a las 8:30 nos casamos con un trío (…) nada más por el civil (…) fueron 250 personas invitadas: toda su familia, amigos de Monterrey, el regente (…) el trío canta la canción ‘Contigo en la distancia’ y le dije ‘esa canción te la regalo, mi vida, esa canción va a ser para nosotros’”, aseguró.

La historia de Mario Bezares y su esposa: 33 años de amor y retos

A partir de entonces, ambos se fueron a vivir juntos a Ciudad de México, pese a que la familia de Brenda no estaba totalmente de acuerdo.

Y después de varios altibajos en su matrimonio, incluido las polémicas con el asesinato de Paco Stanley, el hecho de que estuvo en la cárcel poco más de un año y otra situaciones, se mantienen como una de las parejas más estables del espectáculo en México.

Tienen dos hijos en común (Alan y Alejandro), y mientras Mario Bezares está en La Casa de los Famosos México, su familia no deja de apoyarlo.