Jorge Ortiz de Pinedo reacciona a grito de diputado que lo confundió con doña Josefa

Todo muy bien con las fiestas de la Independencia de México del 15 de septiembre, a excepción de Sergio Arturo Ojeda Castillo, diputado de Tamaulipas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quien confundió a la corregidora Josefa Ortíz de Domínguez con el actor Jorge Ortiz de Pinedo.

En redes sociales circula un video donde se puede ver al diputado dando el grito con la bandera de México en las manos, mientras gritaba el nombre del actor mexicano, aunque intento corregir el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez con ayuda de sus asistentes.

Ante esta situación, el actor y productor reaccionó al error del diputado y al meme que circula en redes sociales.

Meme de Jorge Ortiz de Pineda (Foto: jorgeortizdepinedaoficial)

¿Qué dijo el actor de Familia de Diez?

Fue la misma cuenta del programa donde es protagonista, quien compartió un meme, donde juntaron la cara del actor con la de la corregidora.

“Viva doña Josefa Ortiz de Pinedo, una valiente líder de familia que sacrificó su propio bienestar para ayudar a diez insurgentes hambrientos”, compartió la cuenta del programa de ‘Una familia de diez’.

Incluso, su hijo, Óscar Ortiz de Pinedo, replicó un mensaje con el meme en sus redes sociales. “Ah, caray… no sabía que mi familia fuera prócer de la patria. Doña Josefa Ortiz de Pinedo... solo en la 4T”, compartió su hijo.

Jorge Ortiz Jorge Ortiz de Pineda actor de la Familia de Diez. (Foto: Instagram familiade_10)

¿Quién es Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo es un productor, director de cine, teatro y televisión. También es actor y comediante, aunque nación en Colombia el 26 de marzo de 1948, también tienen nacionalidad mexicana.

Jorge fue parte de su primera producción a los 15 años, cuando inició su participación obras de teatro y de televisión. Su primer papel fue en la telenovela El medio pelo junto con Magda Guzmán y Eric del Castillo.

Jorge Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

“El EPOC no lo puedo superar, es degenerativa, va avanzando (…) la solución posible es el trasplante de pulmón, ya me revisaron, soy candidato (…) confiemos en Dios que no lo necesite en muchos años”, compartió para el programa Venga la Alegría hace un tiempo.

El creador del programa ‘Una familia 10′ necesita un transplante de pulmón. Por el momento usa un tanque de oxígeno para poder respirar y decidió cambiar su residencia a la playa para mejorar su condición.