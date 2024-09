Mario Bezares recuerda la muerte de su hermano, Rodolfo Rodríguez ‘Calixto’, en ‘LCDLF’: ‘Ya se quería ir’

Más confesiones en La Casa de los Famosos México 2024, esta vez fue el turno de Mario Bezares, quien contó detalles acerca de la muerte de su hermano mayor Rodolfo Rodríguez, conocido por su interpretación como ‘Calixto’ en la serie de televisión ¡Cachún Cachún Ra-Ra!

Anteriormente, ‘Mayito’ habló del fallecimiento del actor mexicano, pero nunca con detalle de lo que sintió y cómo vivió sus últimos días, en 1994.

Mario Bezares ha atravesado por varias muertes trágicas en su vida, como la de su hermano Rodolfo Rodríguez. (Foto: Instagram / @mbezares).

¿Qué dijo Mario Bezares de la muerte de su hermano en ‘La Casa de los Famosos México’?

Mario Bezares se sinceró con el resto de los habitantes sobre los momentos finales de Rodolfo y la forma en la cual se enteraron de la enfermedad crónica que lo aquejaba,

“Vuelvo a conocer la muerte con mi hermano Rodolfo Rodríguez, escritor, actor, es ‘Calixto’ de Cachún Cachún Ra-Ra, sufría de piedras en los riñones, no aguantaba el dolor, lo regañó, lo mando al médico, ya estuvo suave, le dije, luego vimos a un homeópata, pero el necio trabajó con el dolor, no puedes faltar, el show debe continuar”, declaró el excompañero de Paco Stanley.

Respecto a los últimos días del intérprete de ‘Calixto’, el presentador de televisión dijo que tuvo mucho dolor y estaba harto, pero afortunadamente se pudo despedir de él.

“Estaba en su cama, muerto de dolor, empeora, le dan muerte clínica, va a la casa, me toma la mano y me di cuenta de que estaba harto (...) ya se quería ir, le dije que me haría cargo de su familia, le digo a Brenda ‘mi hermano se va a morir, se despidió de mí’, se lo llevaron al hospital (..) oía sus lamentos, se quejaba mucho, caray, pedía que no sufriera”, detalló el exconductor de Pácatelas.

Mario Bezares lloró al contar la historia de su hermano. (Foto: Facebook / Mario Bezares)

¿Qué enfermedad tenía el hermano de ‘Mayito’?

El padecimiento por el cual falleció Rodolfo Rodríguez fue cáncer linfático, detectado en fase terminal y a pesar de los tratamientos, la infección no cedió.

“Salen los resultados y mi hermano le dice al doctor ‘la única persona que quiero que se entere de mi enfermedad es Mario’, tu hermano tiene cáncer linfático y no hay forma de salvarlo, me dijo, yo callado, viendo, recibió quimioterapias, se le cayó el pelo, mucha gente dijo que tenía Sida y no es verdad, estaba tremendo, ya en las últimas”, reveló el autor del baile ‘el gallinazo’.

Mario Bezares no pudo contener las lágrimas al recordar la muerte de su hermano, (Foto: Captura YouTube / Las Estrellas)

¿Cuáles son los síntomas del cáncer linfático?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, este tipo de cáncer afecta el sistema linfático, encargado de combatir los gérmenes en el cuerpo.

Este sistema está formado por los ganglios linfáticos (o glándulas), el bazo, timo y la médula ósea, pero en caso de hacer metástasis podría afectar casi cualquier otro órgano.

Según el mismo portal, los síntomas más comunes (aunque podrían no presentarse todos) son los siguientes.