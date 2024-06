Muere Armando Silvestre, actor que se fue de México por enamorarse de la ‘novia’ de un presidente

Al lado Andrés García, Jorge Rivero y Hugo Stiglitz, Armando Silvestre fue un actor ‘sex symbol’ de las pantallas, conocido como el ‘Play Boy mexicano’ y uno de los actores emblemáticos del cine de acción y aventura mexicano.

Sin embargo, en un momento de su carrera, Silvestre huyó de México por tratar de enamorar a la persona equivocada.

¿Cuándo murió Armando Silvestre?

En una publicación de Facebook, Lorena Silvestre (quien se identifica como su sobrina e hija de Eduardo Silvestre), informó que el famoso actor de películas mexicanas y estadounidenses falleció este 3 de junio: “Descanse en paz, actor Armando Silvestre, a sus 98 años”.

No se dieron más detalles y poco se sabía de Armando desde su última telenovela mexicana, la cual terminó en 2017.

Elsa Aguirre y Armando Silvestre en 'La doncella de piedra' (1956). (Foto: IMDb).

¿Quién fue el actor Armando Silvestre y dónde nació?

El actor nació el 28 de enero de 1926 en San Diego, California (Estados Unidos), ya que cuando su mamá estaba a punto de dar a luz en Tijuana (México), el médico que la iba a atender estaba borracho, “fue de ‘vámonos para el otro lado’”, dijo en La historia detrás del mito hace unos años.

En Guadalajara, Armando quiso ser torero y en Tijuana tuvo una relación sentimental con una mujer casada llamada Rosa María de Barbachan, cuando volvió su marido él quiso evitar problemas y se fue a la Ciudad de México a vivir con su tía, la escritora María Carrascosa.

En ese entonces, Armando comenzó a actuar a través de los contactos de su tía María, quien lo presentó con el director español Miguel Morayta y le dio su primera oportunidad en la cinta La Casa Colorada (1947) protagonizada por Pedro Armendáriz.

Armando estuvo a punto de casarse con la actriz Meche Barba, pero comenzó una relación con Gloria Marín, pareja de Jorge Negrete: “Una vez nos agarró Jorge y (Meche) me dice, métete al closet. Yo creí que estaba ahí esperando con la mano en la pistola, pero le estaba dando serenata”.

Silvestre hizo carrera en cintas mexicanas con Pedro Infante, así como en Hollywood, con Clint Eastwood.

Eduardo Silvestre, hermano de Armando, era fisicoculturista.

Lorena Silvestre comunicó la muerte de su tío Armando. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué pasó con Armando Silvestre y por qué se fue de México?

Sin embargo, el actor tuvo que irse de México porque trató de enamorar a la actriz Linda Christian, quien tenía una relación sentimental con el expresidente de México Miguel Alemán Valdes, según contó en La historia detrás del mito:

“Tuve que salir de México, pues porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron ‘mire olvídense de esta persona’ y yo de ‘sí señor, cómo no’. Uno no se va a poner a discutir con seis guaruras. Me fui unos días para otro el lado para que ya no me vieran en México mucho... no estar ahí en que me pudieran agarrar tan fácilmente”.

Florencio Castelló, Sara Montiel y Armando Silvestre en 'Ahí viene Martín Corona' (1952), película de Pedro Infante. (Foto: IMDb).

Sin embargo, su ‘exilio’ no fue para siempre, ya que siguió haciendo producciones en México en las siguientes décadas, de hecho en 2016 participó en la telenovela mexicana Despertar contigo, su último papel en la televisión, donde interpretó a Silvestre Leal, al lado de Daniel Arenas, Ela Velden y Sara Corrales.

¿Cuántos hijos tuvo Armando Silvestre?

Silvestre estuvo casado con Leonor Plaza y con la periodista de espectáculos Blanca Estela Limón, con quien tuvo una relación de medio siglo, aunque él vivía en San Diego y ella en la Ciudad de México.

En La historia detrás del mito, Armando dijo que en sus tres matrimonios nunca tuvo hijos: “No, no tuve, pues me han dicho que tengo, pero no me consta a mí. Hace mucho... una señora me dijo ‘mira, esta es tu hija’, ‘pues tú lo dices, pero yo no lo sé'.... Hubiera querido”.

Según explicó el actor, nunca pudo concebir hijos propios, pero adoptó a una niña de su esposa: “Nos divorciamos, pasan los años y ella quiere saber que por qué no le hago caso, si yo soy su padre... Se llama Silvestre, tiene mi apellido, yo la adopté, pero ella no sabía eso porque su madre, la francesa, le dijo que era hija mía”.

A los hijos de Blanca Estela Limón también los trató como suyos, en especial a Anabel: “la conocí muy chiquita, entonces me dice papá y la quiero mucho desde luego, sí la quiero como mi hija”.

De regreso a las telenovelas, el primer actor Armando Silvestre interpreta a Silvestre Leal en #DespertarContigo pic.twitter.com/WIAzSWqF6a — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) August 12, 2016

Filmografía: ¿En qué películas y telenovelas salió Armando Silvestre?

El actor acumula alrededor de 200 créditos en las pantallas, entre las que destacan:

La doncella de piedra (1956), con Elsa Aguirre.

(1956), con Elsa Aguirre. Ahí viene Martín Corona (1952), con Pedro Infante.

(1952), con Pedro Infante. Dos mulas y una mujer (1970), con Clint Eastwood, Shirley MacLaine y Manolo Fábregas

(1970), con Clint Eastwood, Shirley MacLaine y Manolo Fábregas La horripilante bestia humana (1969)

(1969) La mujer murciélago (1968)

(1968) Las medias de seda (1956), con Rosario Dúrcal y Joaquín Pardavé.

(1956), con Rosario Dúrcal y Joaquín Pardavé. La mujer maravilla (1977), con Lynda Carter.

(1977), con Lynda Carter. El regreso de la suburban dorada (1998), con Gilberto de Anda, Armando Silvestre y Julio Aldama Jr.

(1998), con Gilberto de Anda, Armando Silvestre y Julio Aldama Jr. La hija de Moctezuma (2014), con María Elena Velasco, Eduardo Manzano y Rafael Inclán.

(2014), con María Elena Velasco, Eduardo Manzano y Rafael Inclán. La impostora (2014), con Christian Bach, Sebastián Zurita y Lisette Morelos.

(2014), con Christian Bach, Sebastián Zurita y Lisette Morelos. Despertar contigo (2016).