¿Cómo y dónde votar en ‘La Casa de los Famosos’ HOY 12 de septiembre? Nominados semana 8, página y horario

Vamos a dar el ‘Grito’ este 15 de septiembre... pero con lo que va a pasar en La Casa de los Famosos México 2024, donde pareciera que ya van a empezar los habitantes a jugar en individual y no por su equipo, tal como ha dejado ver, por ejemplo, Briggitte Bozzo.

En esta semana 8 ya solo quedan siete participantes de La Casa de los Famosos, y pese a los rumores sobre la suspensión de la gala de eliminación, esta sí se llevará a cabo, así que tendremos que despedirnos de una persona más.

Cinco famosos se encuentran en la placa tras la nominación del 11 de septiembre, y solo uno de ellos podrá salir de ella el próximo viernes 13. Los demás tendrán que esperar al domingo para descubrir si el público los salvó o se unirán a la lista de eliminados de ‘LCDLF’, como Ricardo Peralta, eliminado 7 del programa.

Ricardo Peralta fue el eliminado 7 de 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Foto: YouTube / El 5)

¿Quién está nominado en la semana 8 de ‘La Casa de los Famosos México’? Nominados 11 de septiembre

Este miércoles 11 de septiembre se realizó la gala de nominación de La Casa de los Famosos México con una dinámica en la que cada uno de los habitantes eligió no a dos, sino a tres participantes, a quienes debían dar 3, 2 y 1 puntos respectivamente.

Además, hubo una dinámica en la que Gala Montes tuvo el ‘privilegio’ de girar una ruleta, que podría darle más puntos o quitárselos a sus nominados. Al final, esta le restó 5 unidades a Karime Pindter y Sian Chiong, mientras Briggitte Bozzo sumó 3.

Quienes resultaron nominados en la semana 8 del programa son:

Mario Bezares con 8 puntos.

Sian Chiong con 7 puntos.

con 7 puntos. Arath de la Torre con 6 puntos.

Briggitte Bozzo con 6 puntos.

Gala Montes con 3 puntos.

Ellos son los nominados de la semana 8 en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: instagram @lacasafamososmx)

Horarios y días: ¿Cómo puedo y dónde votar por los nominados en ‘La Casa de los Famosos México’ hoy?

Las votaciones en La Casa De los Famosos 2024 son abiertas al público durante las pregalas, galas y postgalas. Pese a que se realizan 6 programas en total a la semana, solo 4 días tendrás la oportunidad de participar por tu habitante favorito para salvarlo.

Miércoles, jueves, viernes y domingo son los días que podrás votar hasta 10 veces por aquel que quieres que siga en la contienda por el premio de 4 millones de pesos, como el que ganó Wendy Guevara la temporada pasada.

Además, hay horarios específicos para ingresar y dejar tu ‘granito de arena’ con el fin salvar a tu personaje favorito en esta segunda temporada de ‘LCDLF’:

Para votar en 'La Casa de los Famosos México' debes ingresar al sitio oficial en los horarios determinados. (Foto: Especial El Financiero).

¿A qué hora votar el miércoles de nominación?

Inicio de votaciones : después del anuncio de nominados.

: después del anuncio de nominados. Fin de votaciones: a las 00:00 horas aproximadamente, cuando termina la postgala.

Jueves de robo de salvación: Horario para votaciones

Comienzo de votaciones : 20:00 horas, durante la transmisión de Me Caigo de Risa .

: 20:00 horas, durante la transmisión de Fin de votaciones: Entre 23:30 y 0:00 horas aproximadamente, cuando acaba la postgala.

¿A qué hora votar los viernes en ‘LCDLF’?

Empiezo de votaciones : 21:00 horas, cuando empiece la pregala.

: 21:00 horas, cuando empiece la pregala. Fin de votaciones: Entre 23:30 y 0:00 horas aproximadamente, cuando acaba la postgala.

‘La Casa de los Famosos’: ¿A qué hora votar el domingo?

Inicio de votaciones : 20:00 horas, en la pregala.

: 20:00 horas, en la pregala. Fin de votaciones: Cuando Galilea Montijo, conductora el programa, anuncie el cierre definitivo de votos.

Podrás votar por tu participante favorito de 'La Casa de los Famosos México' en horarios nocturnos principalmente. (Fotoarte: El Financiero) (Facebook @lacasafamososmx / Especial)

Página para votar en ‘La Casa de los Famosos México’

No importa si eres ‘Team mar’ o ‘Team Tierra’, cuarto que ya clausuraron porque solo tenía dos ocupantes: las votaciones serán a través de la página de internet oficial de La Casa de los Famosos México.

Para acceder a ella se puede desde la misma transmisión o en tu navegador de Internet favorito. Te explicamos cómo ingresar de dos formas:

Con un código QR en la pantalla de TV que puedes escanear con tu celular y te redirige al sitio oficial.

que puedes escanear con tu celular y te redirige al sitio oficial. En una computadora, celular o tableta, dirígete al sitio oficial en su sección de votaciones: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

Voto en Vix Premium: ¿Cómo votar 10 veces en ‘La Casa de los Famosos’?

Las reglas dicen que se puede votar una vez al día, es decir, hasta cuatro por semana. Sin embargo, existe la posibilidad de hacerlo hasta en 10 ocasiones; ¿qué quiere decir esto? Puedes incrementar las posibilidades de tu participante favorito para que permanezca en ‘la casa más famosa de México’.

Para votar 10 veces solo se puede si usuario de Vix Premium. ¿Te interesa? Para ello necesitas contratar el servicio de streaming, que tiene un costo de 99 pesos mensuales o 599 por un año.

Mario Bezares y Gala Montes son dos de los nominados de la semana 8 de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Especial El Financiero)

¿Hay otra forma de votar?

Algunos usuarios en redes sociales han compartido sus hacks para ‘vencer al sistema’ y hacer valer su voz y voto más de una vez sin pagar la suscripción de la siguiente manera:

Borrando el historial de navegación o desde el modo incógnito, aunque esto podría ser más tedioso para algunas personas, quienes preferirían quedarse con un voto diario.

¿Por qué no puedo votar en ‘La Casa de los Famosos’?

Recuerda que las votaciones se abren en días y horarios específicos. Si ingresas cuando no corresponde votar, la página lanzará un anuncio de que todavía no se puede. Por lo general se abre el sitio de noche, así que no hay pierde.

También puede que hayas agotado tu límite de votos por usuario en Vix. Pero si no es alguna de estas razones, revisa que estés ingresando a la página correcta o tengas buena conexión de Internet.

Las votaciones en 'La Casa de los Famosos' se abren en días y horarios específicos. (Foto: Captura de pantalla / lacasadelosfamososmexico.tv)

Dinámicas semanales: ¿Qué días sale ‘La Casa de los Famosos’ 2024 y qué pasa en vivo?

De lunes a viernes a las 22:00 horas en Canal Cinco hay un programa dedicado a resumir lo más destacado del día, como los llamado de ‘La Jefa’ a los participantes, pláticas destacadas entre los participantes y más.

Además, se transmiten en vivo algunas de las dinámicas y pruebas semanales en las que participan. Esto es lo que ocurre durante la semana en ‘LCDLFM’:

Lunes : Prueba del líder de la semana.

: Prueba del líder de la semana. Martes : Prueba semanal para saber el presupuesto, cine y ‘vida en fotos’.

: Prueba semanal para saber el presupuesto, cine y ‘vida en fotos’. Miércoles : Gala de nominación.

: Gala de nominación. Jueves : ‘¿Quién se queda con la salvación?’, cierre de prueba semanal y cena de nominados

: ‘¿Quién se queda con la salvación?’, cierre de prueba semanal y cena de nominados Viernes : Gala de salvación y fiesta temática.

: Gala de salvación y fiesta temática. Domingo: Gala de eliminación.

También están las transmisiones 24/7 que se pueden ver por Vix Premium, por si no quieres perderte nada de lo que ocurre en ‘la casa más famosa de México’.

¿Cuándo es la eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024 y dónde ver en vivo por TV y streaming?

El tiempo se acaba: conforme se acerca la gran final de La Casa de los Famosos 2024, vemos cada vez menos rostros en el programa. Y este domingo, un concursante del reality show tendrá que hacer sus maletas y despedirse.

Acá te dejamos dónde y a partir de qué hora podrás ver la próxima gala de eliminación. ¿Será que se salva tu favorito?

Día de eliminación : Domingo 15 de septiembre de 2024.

: Domingo 15 de septiembre de 2024. Horario : A partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

: A partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Transmisión: A través del Canal de Las Estrellas (Canal 2) por TV abierta, y en streaming por ViX+.

La Casa de los Famosos México 'La Casa de los Famosos México' tiene sus galas de eliminación los domingos. (Foto: Especial El Financiero)

¿Quiénes entraron a ‘La Casa de los Famosos México’ 2024? Lista completa de participantes del reality show

Inicialmente, fueron 15 personalidades las que entraron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pero semana con semana se debe eliminar a uno de ellos hasta dejar a cinco finalistas.

Ellos son los 15 participantes del reality show, aunque ya hayan salido: