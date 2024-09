Faisy criticó la agresividad de participantes en LCDLFM: ‘A mí me ha sorprendido’

Mariana Echeverría salió de La Casa de los Famosos hace tres semanas, pero sigue dando de que hablar y esta vez le preguntaron a Faisy, conductor de ‘Me Caigo de Risa’ su opinión sobre el reality show.

Omar Pérez Reyes, conocido en el mundo del espectáculo como Faisy, fue compañero de trabajo de Mariana Echeverría en el programa ‘Me Caigo de risa’ con quien ya no mantiene una buena relación después de un conflicto. A pesar de ello, no negó la posibilidad de volver a trabajar con ella en el futuro.

Este viernes se llevó a cabo la fiesta y la gala de salvación en ‘La Casa de los Famosos’, ¿qué sucedió en el reality show?. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Faisy sobre los integrantes de LCDLFM?

El conductor del programa de comedia declaró que no es muy fan de la agresividad y que considera que muchos reaccionan de forma agresiva y a la defensiva dentro del reality show.

“Para empezar siempre he dicho que la vi muy agresiva, entonces no sé muy bien por qué se han ido los patrocinadores. Cada quien sabe que camino tomar con su carrera. A A mí me ha sorprendido.”, señaló el conductor de ‘Me Caigo de Risa’ en una entrevista durante la premier de la película ‘Casi el paraíso’.

No es la primera vez que al conductor le cuestionan sobre el reality show, pero se ha mantenido firme con su postura sobre que el reality se ha vuelto muy agresivo. Por su parte, Faisy también habló sobre Adrián Marcelo tras su reciente salida.

“No creo que haya alguien que quiera ser malo a fuerza, yo creo que cada quien tiene diferentes filtros y en mi caso pienso siempre en un contenido que pueda ver mi mamá y mi hija. Yo opino que tiene que ver mucho con los filtros de cada quien”, señaló el conductor.

Mariana Echeverria compartió algunas historias en sus redes sociales, en donde también agradeció el apoyo que recibió en ‘La Casa de los Famosos’. (Foto: Especial El Financiero)

Faisy y Mariana podrían trabajar juntos de nuevo

Al conductor también lo cuestionaron por su excompañera, Mariana Echeverría, quien también participó en La Casa de los Famosos México y tuvo una salida negativa tras su comportamiento.

A pesar de que el reportero habló de un presunto veto de Mariana Echeverría con la televisora, el conductor negó que haya pasado eso.

“Tampoco puedo decidir, lo único que puedo decir es que amo mi trabajo y soy muy profesional. A mí me pongan a quien me pongan, si es un proyecto que amo lo voy a hacer lo mejor que pueda”, señaló Faisy.