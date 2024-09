Clausuran el ‘Cuarto Tierra’ en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Dónde dormirán Sian y Agustín?

¡Adiós al ‘Team Tierra’! A unas cuantas semanas de que La Casa de los Famosos llegue a su final, la habitación de este equipo fue clausurada de manera permanente, tras la salida de Ricardo Peralta, el séptimo eliminado del reality show.

La eliminación del influencer dejó a solo dos integrantes del ‘Cuarto Tierra’ dentro del programa de televisión: Sian Chiong y Agustín Fernández, líder de La Casa de los Famosos México esta semana; quienes hasta ahora dormían en la habitación de su equipo.

¿Por qué clausuraron el ‘Cuarto Tierra’ de ‘La Casa de los Famosos’?

Este martes se llevó a cabo un reto en el reality show de Rosa María Noguerón, en donde los siete participantes tuvieron que pelear por una moneda de plata, ya que esta le otorga ciertos beneficios a quien la posee.

Por este motivo, se realizó una prueba por parejas. ‘La Jefa’ eligió a cuatro concursantes de La Casa de los Famosos para participar, quienes fueron: Gala Montes y Karime Pindter; y Mario Bezares con Sian Chiong.

Sian Chiong fue uno de los concursantes que participó por ganar la moneda de plata; sin embargo, perdió. (Foto: Especial El Financiero)

El reto consistió en que uno de los integrantes, con los ojos vendados, completara un circuito y rompiera 3 globos; mientras su pareja le daba instrucciones para guiarlo; quien hiciera la prueba en menor tiempo ganaba.

‘Las Chicas Superponedoras’ triunfaron en el reto, por lo que más tarde fueron llamadas al confesionario para conocer cuál será el beneficio de haber ganado la moneda de plata.

“Tendrán que tomar una decisión muy importante: ¿Qué habitación se cerrará de forma definitiva a partir de este momento?”, les preguntó Odalys Ramírez, la conductora de la gala en La Casa de los Famosos.

Al escuchar la pregunta, sin pensarlo, indicaron que sería la del ‘Cuarto Tierra’, quienes son sus rivales; por lo que las famosas acudieron a colocar el enorme candado en la puerta, cerrando para siempre la habitación.

¿Dónde dormirán Sian y Agustín tras la clausura del ‘Cuarto Tierra’ en ‘La Casa de los Famosos’?

Previo a la clausura, Agustín y Sian tuvieron la oportunidad de sacar todas sus pertenencias de la habitación, aunque solo les dieron 5 minutos para poder entrar antes de que su cuarto quedara clausurado.

“¡Jefa! La limpié todo el día... Me desalojaron de todo”, comentó el actor argentino mientras tomaba sus cosas. Él ha tenido mala suerte esta semana, debido a que no solo lo sacaron del ‘Cuarto Mar’; sino que no le permitieron usar la suite del líder, ya que también fue clausurada.

A pesar de que Agustín Fernández ganó la prueba del líder, no pudo dormir en la suite en esta ocasión, debido a que fue clausurada. (Foto: Especial El Financiero)

Ahora, Sian Chiong y Agustín dormirán en el cuarto del ‘Team Mar’ e incluso comenzaron a hacer la porra del equipo; aunque se mantendrán fieles a Tierra y jugarán a su beneficio.

¿Cuándo es la gala de nominación en ‘La Casa de los Famosos’ 2024?

Al igual que todas la semanas en La Casa de los Famosos, la gala de nominación se llevará a cabo este miércoles 11 de septiembre, en donde los siete concursantes que continúan en el show decidirán quiénes estarán en riesgo de ser eliminados.

Es importante tener en cuenta que Agustín Fernández no puede ser nominado en La Casa de los Famosos, debido a que ganó el poder de inmunidad al ser el líder del programa de televisión.

Este miércoles se llevará a cabo la gala de nominación, en donde se conocerán a los próximos famosos en riesgo de salir del reality show. (Foto: Especial El Financiero)

El siguiente en salir se convertirá en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México y se unirá a una larga lista de participantes que han salido: