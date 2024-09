Adrián Marcelo habla de su salida de ‘La Casa de los Famosos’: ‘Vean mis ojeras, no tengo uñas’

A menos de una semana de que Adrián Marcelo salió de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ tras una pelea con la actriz Gala Montes, el influencer no se ha presentado en las galas del reality show como el resto de los participantes, sigue alejado de sus redes sociales y en medio de rumores sobre posibles demandas, pero mandó un mensaje a sus fans.

Los constantes conflictos en LCDLFMX, en las cuales Adrián Marcelo fue protagonista en varias ocasiones, ocasionó que la Secretaría de las Mujeres de la CDMX hiciera un llamado a la producción del programa a tomar medidas contra la violencia de género, así como el abandono masivo de marcas patrocinadoras como Holanda, Nescafé y Rexona.

Este domingo, durante la gala donde Ricardo Peralta fue eliminado, Didi anunció que también deja el proyecto; horas antes, Adrián Marcelo dedicó un video a sus seguidores.

La Casa de los Famosos México tuvo la salida inesperada de Adrián Marcelo.

¿Qué dijo Adrián Marcelo tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

A través de un canal de Telegram, fans de Adrián Marcelo han hecho un llamado a dejar de ver La Casa de los Famosos México y en su lugar poner La Academia, el cual se especula que reclutará al influencer tras un comentario del empresario Ricardo Salinas en X: “¿Y sabe cantar el caballero Adrián Marcelo?”.

En dicho grupo de fans comenzó a divulgarse un video que, afirmaron, les envió el polémico creador de contenido a quien llaman ‘El Patrón’:

“Saludos a todos, estoy bien agradecido de todo corazón por todo lo que hicieron por mí. Ya vieron que no tengo uñas, pero se dieron cuenta de que me las muerdo cada segundo. Gracias por todo, en serio, no lo puedo creer, aquí estoy actualizándome y aquí mi cuñada me dice que ustedes fueron clave en todo lo que intentamos posicionar y contestar”, explica Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo envió un mensaje a sus fans.

El influencer comentó que ha tenido problemas para retomar el ritmo: “Vean mis ojeras, apenas estoy durmiendo de nuevo, pero ahí vamos, gracias en serio por apoyar la causa, por sus palabras, videos, memes, votos, que estén muy bien, les mando un abrazo a todos los que están en este grupo”.

Además, el creador de contenido mencionó que desea reunirse con sus seguidores: “De todo corazón, muchísimas gracias a todos ustedes por desvelarse, por defenderme, los quiero muchísimo. Espero conocerlos en persona para darles un abrazo, encontrármelos por ahí”.

¿Dónde está Adrián Marcelo y qué ha pasado con él?

El influencer se fue directamente a Monterrey, tras abandonar el reality show que se graba en el Estado de México. Luis Caballero ‘El Potro’, exintegrante de La Casa de los Famosos 2024, comentó hace unos días a medios de comunicación: “Ya está en Monterrey. Yo no he hablado con él, ahorita justo me dijo Tony, uno de tus colegas, que ya llegó a Monterrey, ya está en Monterrey”.

El influencer ha sido visto al lado de su amigo Iván Fematt ‘La Mole’, con quien hace el podcast Hermanos de leche y en una entrevista con Multimedios él comentó: “Yo hablé un minuto con él, le dije: ‘Hermano, te amo’, lloramos los dos. Le dije: ‘Te quiero mucho. Todo va a estar bien’”.

Adrián Marcelo salió de LCDLF el 4 de septiembre. (Especial)

Adrián Marcelo hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, no salió a cuadro, pero presumió que ganó 19 mil seguidores en YouTube.

En su cuenta de Instagram se han compartido mensajes de apoyo de los defensores del influencer, pero él no la está usando directamente por ahora: “Cuenta oficial, actualmente operada por RADAR y La Estanzuela Studios”, se lee en la descripción.

'La Mole' publicó una fotografía de las costosas sandalias de Adrián Marcelo, por las cuales fue muy criticado dentro de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Captura de pantalla)