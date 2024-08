Las deudas de los famosos: Sabine Moussier confiesa problemas económicos que la esperan fuera de ‘LCDLF’

Como crónica de una eliminación anunciada, la actriz Sabine Moussier se convirtió en la expulsada 5 de La Casa de los Famosos México 2024, por lo cual se despide del premio millonario del reality show 24/7, del cual temía irse por su situación económica.

El programa se ha dividido en bandos otra vez, en las últimas semanas el equipo Mar (Gala Montes, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Karime Pindter) ha arrasado en las votaciones de LCLDFMX frente a los integrantes del bando Tierra, por lo cual no era de extrañarse la salida de su única integrante en la placa de nominados de la semana 5.

“Voy a luchar porque seamos mejores seres humanos, no dañarnos por dinero porque eso para mí es prostitución”, dijo la villana de telenovelas en sus primeras declaraciones fuera de la casa.

El equipo Tierra perdió a otro integrant en la eliminación de la quinta semana de La Casa de los Famosos México. (Fotos: Especial El Financiero / @lacasafamososmx).

¿Qué problemas económicos tiene Sabine Moussier?

Al igual que Arath de la Torre, Sabine ha dicho que ha enfrentado problemas económicos, pero, augurando su salida, agradeció a sus seguidores por el apoyo: “el dinero lo necesito, pero no puedo pasar por encima de mis valores, aquí las cosas se van a poner ya muy feas”.

“Antes de entrar aquí no podía irme de shopping, vacas flacas, no ahorré en mi vida por gastarmelo todo en el shopping... Me quedé sin nada, vendí hasta mi camioneta, todo”, dijo en los días previos a su expulsión, en otra conversación con ‘Gomita’ y Briggitte Bozzo.

Sabine le confesó que todo comenzó por los ñoquis de la abundancia de Julian Gil (un sistema de invesión piramidal que fue muy popular hace unos años en redes sociales): “Yo tenía mi supercarrazo... del cual tuve que pagar 200 mil pesos más y perdí todo”.

Sabine Moussier fue eliminada de LCDLFMX. (Foto. Especial El Financiero)

La actriz mencionó que luego vinieron “estos proyectos”, pero todavía tiene deudas pendientes: “Perdí el patrimonio, casi todo, primero con los problemas del papá de mis hijos, luego volví a rehacer y a perder con las enfermedades... Hubo un tiempo que no tenía ni para la luz, le presté dinero a una amiga y no me lo devolvió”.

Sabine relata que en una ocasión le prestó dinero a una vecina cercana y cuando le cobró porque su hija iba a estudiar en el extranjero comenzó a cobrarle, luego de varias largas le reclamó también a su esposo, quien no estaba enterado:

“Me habla el esposo... me dice pero ‘cómo, si yo te había estado prestando dinero para que comas desde hace dos años, pero con una cogida queda’. Yo ya había grabado una de las conversaciones... tuve que vender el carro de mi hija, lo malbaraté con tal de tener para comer ese mes, todo terminó mal, me dio un dinero, pero no alcazó a cubrir la deuda... yo debía hasta en la peluquería”.

¿De cuánto es el premio en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

El premio para el último participante en salir de la casa es de 4 millones de pesos, por ahora no hay premio para el segundo y tercer lugar.

Concursantes como Adrián Marcelo han dicho que no necesitan el dinero: “Si yo gano La Casa de los Famosos voy a repartir esos cuatro millones entre la gente”, le dijo Adrián Marcelo al comediante Arath de la Torre en el posicionamiento del 25 de agosto.

Adicional a ello, los participantes de LCDLF reciben una cantidad por participar, de la cual solo se conocen cifras extraoficiales.

Por ejemplo, TV Notas apunta que Adrián Marcelo gana 450 mil pesos semanales, mientras que Alex Kaffie afirma que Mario Bezares recibe 525 mil pesos semanales.