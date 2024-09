¿Ganó Karime? Aseguran que Agustín hizo trampa en la prueba de líder en ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos está a unas semanas de llegar a su fin y las polémicas en el reality show continúan, en esta ocasión debido a que Agustín Fernández ha sido acusado de hacer trampa en un reciente reto del programa de televisión.

Agustín Fernández ganó una vez más el liderazgo en 'La Casa de los Famosos'; sin embargo, esta decisión no ha sido del agrado del público. (Foto: Especial El Financiero)

A estas críticas incluso se sumaron integrantes de La Casa de los Famosos, como Arath de la Torre y Gala Montes, quienes indicaron que en el reto hubo falta de claridad en las reglas del juego.

¿Por qué acusan a Agustín de hacer trampa en ‘La Casa de los Famosos’?

El lunes, 9 de agosto, se llevó a cabo la prueba del líder en La Casa de los Famosos México, la cual ganó el actor y modelo argentino por tercera ocasión consecutiva, logrando llevarse el beneficio de la inmunidad.

El reto de esta noche se llamó ‘Hamburguesas La Jefa’ y consistió transportar cada uno de los ingredientes del emparedado con ayuda de una espátula y colocarlos en un orden específico.

A la final llegaron Karime, Sian Chiong y Agustín, quienes tuvieron que crear una hamburguesa; el más rápido fue el vencedor, no obstante, los internautas están seguros que el argentino terminó después de la ex Acapulco Shore.

Aquí las pruebas de que fue un descarado robo el liderazgo de hoy, GANÓ KARIME. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/omgyEBAk9G — 𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨 (@kenialegends) September 10, 2024

Esto debido a que en los videos de La Casa de los Famosos se puede ver que Karime llega con su último pan y lo coloca sobre la hamburguesa con todos los ingredientes perfectamente acomodados.

Al mismo tiempo, Agustín voltea a ver el trabajo de Karime y comienza a acomodar los ingredientes; por lo que muchos piensan que el actor argentino no merecía ganar la prueba de líder.

A pesar de ello, luego de una revisión, ‘La Jefa’ corroboró que Agustín Fernández es el líder de La Casa de los Famosos una semana más, aunque perdió el beneficio de la suite, ya que fue clausurada, pero mantendrá la inmunidad y el poder de salvación.

¿Qué dijeron Arath y Gala de la prueba de líder en ‘La Casa de los Famosos’?

Los internautas no fueron los únicos que se dejaron ver molestos por el juego, debido a que Arath de la Torre y Gala señalaron que había falta de claridad en las reglas.

“Está bien, si así son las reglas. No me quedaron claras a mí”, dijo el conductor de Hoy, aunque poco después aseguró estar muy molesto: “Es la primera vez que me encabrono en el reality, no es con ustedes, es con las reglas, no las entendí”.

Gala Montes indicó que para ella tampoco fue del todo claro la manera en la que se debía jugar: “A mí no me especificaron cómo portar los ingredientes”, dijo la actriz, quien tomó uno de los elementos con los dedos y fue descalificada en parte del reto.

“Es que esto es de trampa”, señaló Gala, quien dejó ver que si se juega limpio es muy complicado ganar, debido a que esa es la dinámica del reality show: “Nunca explican bien los juegos”, agregó.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Casa de los Famosos’?

La Casa de los Famosos está a punto de finalizar, debido a que siete de las 15 personas que ingresaron al reality show de Rosa María Noguerón han sido eliminados, a los cuales se sumó Adrián Marcelo quien abandonó el programa por su cuenta.

Todos los integrantes de La Casa de los Famosos que han salido son:

Hasta ahora se desconoce quiénes serán nominados a la eliminación en esta ocasión, debido a que la gala se llevará a cabo hasta el próximo miércoles, 11 de septiembre.