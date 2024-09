¿Quién es dueño de Didi, el otro ‘eliminado’ de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Didi fue creada por Will Wei Cheng en 2012; la empresa dejó de ser patrocinadora de 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Foto: LCDLF / Bloomberg).

Nunca llegó el Didi para Ricardo Peralta: el eliminado 7 de La Casa de los Famosos México 2024 abandonó el inmueble ubicado en Estado de México en un Tesla blanco, el cual se especuló que era propiedad de la conductora Galilea Montijo hasta que ella lo desmintió en un video: “triste, desgraciada y lamentablemente no es mío”.

Esto ocurrió debido a que, en plena gala de eliminación de este domingo 8 de septiembre, Didi México (empresa que trasladaba a los expulsados al foro) publicó un comunicado en Instagram donde anunció su salida como patrocinador del programa:

“Cada día, comenzamos nuestro camino buscando cómo mejorar la vida de usuarios, socios, aliados y colaboradores. Sabemos que no somos perfectos, pero siempre podemos ajustar el rumbo. Hoy hemos decidido cambiar de dirección y finalizar nuestra participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos’”.

¿Por qué Didi se fue de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

De acuerdo con la empresa, se van porque se encaminan a otro destino que refleje sus valores:

“Durante varias semanas buscamos cómo poder transformar esta oportunidad en lo que hoy es una lección clara: en los momentos clave, es fundamental enfocarnos en lo que realmente importa. Integridad, autenticidad y respeto son principios que nos guiarán hoy y mañana, para seguir cumpliendo nuestra misión. Un mejor viaje siempre empieza en la dirección correcta”.

Didi se suma a otras marcas que hace unos días salieron del programa tras una fuerte discusión de Adrián Marcelo con Gala Montes, luego de que el influencer fue increpado en vivo por decir que con la salida de Araceli Ordaz ‘Gomita’ tenían “una mujer menos para maltratar”.

Entre las empresas que retiraron su patrocinio con argumentos similares también están Rexona, Holanda, Unilever, Nutrioli, Nestlé, Knorr Suiza y Cklass.

Aunque se sumó como patrocinador la empresa Ilusión, en apoyo a Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo.

¿Quién es Cheng Wei, creador de Didi?

De acuerdo con Bloomberg Businessweek, en las oficinas de Didi en Pekín (China), Cheng Wei es llamado ‘laoda’ o ‘gran jefe’ por muchos de sus empleados; otros lo llaman por su apodo en inglés: Will.

Will Wei Cheng nació en la provincia de Jiangxi, es hijo de un funcionario y una profesora de matemáticas. Ahora es el principal dueño de Didi, pero no tuvo mucha suerte en su examen para entrar a la universidad más prestigiosa, ya que olvidó pasar la última página del examen y dejó tres preguntas en blanco.

Cheng se graduó en 2004 en Gestión Administrativa por la Universidad de Tecnología Química de Pekín; Bloomberg agrega que en su último año de estudiante comenzó un empleo de ofrecer seguros de vida, pero no logró vender ninguno.

Posteriormente, trabajó en Alibaba de 2005 a 2011 y fue subdirector general de Alipay.

¿Cuándo nació Didi?

Will fundó la aplicación de servicios de taxis Didi Dache en 2012. En 2015, la empresa china se fusionó con su rival Kuaidi Dache para formar Didi Chuxing. A la fecha, él es el presidente del consejo de administración y consejero delegado.

Will también apareció en la lista de los 50 líderes empresariales más influyentes de Fortune China de 2017 a 2019.

En 2016, Bloomberg Businessweek visitó su espacioso despacho en Pekín, amueblado con libros de negocios, una pecera de peces de colores de sobremesa: “Cuando estábamos a punto de lanzar el servicio, surgieron unas 30 empresas al mismo tiempo. Había diferentes modelos. Algunas empresas eran mucho más potentes que nosotros”.

Uber vs. Didi

De acuerdo con The New York Times, Uber intentó competir en el mercado chino, pero al final vendió sus operaciones en aquel país a Didi a cambio de una participación en la empresa.

En el mercado, Will también fue llamado ‘Cazador de Uber’, “el único empresario que consiguió frenar el implacable avance de la startup más rica y rapaz desde que Bill Gates dirigía Microsoft”, dice Bloomberg.

Un artículo de The New York Times explica que ha habido algunos escándalos en la historia de la empresa: “Dos incidentes separados en 2018 en los que conductores de Didi violaron y mataron a pasajeras impulsaron a la empresa a hacer cambios en su servicio, pero no estropearon gravemente su atractivo para los usuarios”.

En 2018, Didi llegó a México con la promesa de viajes más económicos y desde 2023 había estado presente en La Casa de los Famosos.