Shanik Berman denuncia amenazas de muerte: ‘El verdadero villano es Adrián Marcelo’

Shanik Berman estuvo solo dos semanas en ‘La Casa de los Famosos’ pero compartió historias y ‘chismes’ alrededor de los artistas y personas dentro del mundo de la farándula… que a un mes de su salida le han cobrado factura, pues la periodista denunció que ha recibido amenazas de muerte.

Durante su estancia en el reality show, Shanik hizo una amistad con Adrián Marcelo a quien le confesó algunas cosas de la farándula y con quien terminó mal al descubrir que solo la utilizó como parte de una estrategia.

Shanik Berman Shanik Berman es la periodista de espectáculos que se convertirá en habitante de 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Fotoarte: El Financiero).

¿Por qué amenazaron de muerte a Shanik Berman?

Shanik Berman denunció que las ‘estrategias’ de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos’ ha provocado las amenazas de muerte contra ella.

“Lo que yo pido a ‘La casa de los famosos’ es que le digan, en el confesionario, al señor Adrián Marcelo que qué bueno que use todas sus estrategias, pero que no me use a mí diciendo mi nombre una y otra vez, diciendo que puede dañar a Arath y a sus hijos porque a la que está poniendo en peligro es a mí y a mis hijas.

Todo esto después de que Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre y le sugirió no colocarse detrás de él en los próximos ‘posicionamientos’ dinámicas de la gala de eliminación donde los habitantes le dicen a los nominados los motivos por los que quieren que se vaya de la casa.

“El único villano es él, pero ese villano me está usando a mí y en las redes me empezaron a amenazar de muerte, empezaron a amenazar de muerte a mis niñas, a mi familia. Todo porque como él dice que ‘yo tengo un arma que me contó’ y como Arath ahorita es un Dios, la gente se me fue encima”, dijo la periodista en una entrevista para ‘Sale el sol’.

La presentadora destacó que en el contrato no se prohíben las amenazas en el reality show, por lo que la producción no puede proceder de ninguna forma contra Adrián Marcelo.

“A nosotros nos hicieron firmar un contrato en el que lo único que estaba prohibido era llegar a los golpes.. lo único que está prohibido es la violencia física. No está prohibido amenazar porque todo el mundo se la pasa amenazando”, reveló.

Shanik Berman Shanik Berman es una reconocida periodista de espectáculos. (Foto: Instagram @shanikberman).

Brenda Bezares denuncia al equipo de Adrián Marcelo

La esposa de Mario Bezares, Brenda expuso que ha recibido amenazas del equipo de Adrián Marcelo, integrante de ‘La Casa de los Famosos México’.

A pesar de que el conductor y el influencer tienen una amistad de años que cada uno pertenezca a equipos distintos, ha despertado una rivalidad entre ellos.

Por lo que Brenda Bezares, esposa de Mario advirtió al equipo de Adrián Marcelo que paren las amenazas en su contra, pues tienen pruebas de mensajes que les han escrito por X y que posteriormente borran.

“Los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros; equipo de Adrián Marcelo no les tengo miedo, no me importa lo que me digan, tengo la piel curada, no se enganchen, es un juego y están jugando sucio”, advirtió, e invitó a volver a la cordura sin perder de vista que se trata de juego”, mencionó en su cuenta de Instagram.