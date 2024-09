Gala Montes compara a Briggitte con Adrián Marcelo: ‘Yo no soy misógina’, responde Bozzo en ‘LCDLF’

¿Problemas en el team Mar? Gala Montes y Briggitte Bozzo tuvieron diferentes desacuerdos que las llevaron a discutir en La Casa de los Famosos México, pero cuando todo estaba más calmado, la actriz mexicana comparó a la venezolana con Adrián Marcelo, y ella, molesta, respondió ‘yo no soy misógina’.

El final de la producción de Rosa María Nogueron se acerca y con el cuarto Tierra prácticamente erradicado, llegó el turno de nominarse entre compañeros y amigos.

Sin embargo, ahora que son menos participantes dentro del concurso, y por ende menos rivalidades, surgieron los roces entre dos de las habitantes: Gala y ‘brillitos’.

Ellas discutieron y generaron un problema el cual escaló y perduró prácticamente desde la mañana hasta la noche del pasado miércoles 11 de septiembre, día de gala de nominación, pero fue al final de la jornada cuando entablaron una conversación a solas y recordaron a Adrián Marcelo.

Gala Montes recordó a Adrián Marcelo en una conversación con Briggitte. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijeron Gala y Briggi de Adrián Marcelo?

Gala Montes y Briggitte Bozzo tuvieron una conversación en el baño de La Casa de los Famosos donde debían apretar un botón por determinado tiempo, en otro caso perderían la prueba, pero terminaron en una discusión

“Déjenme dormir, les apuesto que eso va a pasar en el confesionario, (...) le rogaste a la jefa que te dejara dormir (...) déjenme aquí para hacerla sufrir”, dijo ‘brillitos’.

Montes, tras negar su consumo de fármacos para conciliar el sueño, llamó a la venezolana ‘Adrianita Marcelita’.

“Estás loca, hablas y ni sabes ¿Quieres que sea así? Bueno, cállate Adrianita Marcelita”, dijo Gala.

La respuesta de Briggi fue instantánea y se defendió al decir que ella no tenía nada en contra de las mujeres, como lo consideró de Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo y Gala Montes pidieron su salida de 'La Casa de los Famosos' tras una pelea. (Foto: Especial El Financiero)

“Cállate, no me ofendas, yo no soy misógina, ¿qué te pasa? Oye, relájate un chi%go, a mí no me compares con estúpidos (...) cállate tú, un día dijiste que se parecían, cuando se reconciliaron dijiste eso (...) mira donde te puso la vida”, respondió la más joven de los habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Sí, somos sarcásticos, líderes, altos, vemos las cosas desde otro nivel, así es la vida, yo soy humilde, no digo que ando en Metro y me lamento, esos son problemas de whitexican”, contestó Gala Montes.

Gala Montes comparó a Briggi con Adrián Marcelo. (Foto: Instagram @briggi_Bozzo/ FB: La Casa de los Famosos México)

¿Por qué salió Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Si bien ante la salida de Adrián Marcelo del reality show, también se fueron algunos patrocinadores, nunca se especificó el motivo del abandono del influencer regiomontano.

‘Borrego’ Nava, panelista del programa de televisión, descartó un despido o una eliminación directa, esto fue lo que dijo.

“Fue tanta la influencia del anonimato de las redes sociales lo que orilló a la familia y a la gente cercana a Adrián Marcelo a ir por él, esa es la realidad, no lo sacaron, no lo corrieron, su representante y una persona legal se presentaron para decir ‘hasta aquí’, porque se involucraron contra él y el público hizo una presión muy fuerte”, compartió el comediante en una entrevista para La taquilla, de René Franco.