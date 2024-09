‘A mí no me asusta’: Silvia Pinal habla sobre la muerte previo a su cumpleaños 94

‘Me siento como de 18 años’. Silvia Pinal cumple 94 años este 12 de septiembre y lo celebró junto a su familia (incluidas sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel), pero la actriz del cine de oro mexicano, un día antes de su fiesta, aprovechó para hablar de la muerte, a la cual dijo no tenerle miedo.

El nombre de la conductora de espacios de entretenimiento se puso en tendencia en redes sociales, no solo por un año más de vida, en cambio, fue porque surgió el rumor de que ella se sometería a la eutanasia (muerte asistida), pero todo resultó falso.

Sin embargo, la también presentadora del programa de televisión, Mujer casos de la vida real, dio declaraciones acerca de la muerte, un tema polémico para muchas personas.

“A mí no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da a ella la gana y por eso no me meto”, declaró Silvia Pinal, pero con dificultades para hablar, en una entrevista para los medios de comunicación recuperada por De primera mano, donde el titular es Gustavo Adolfo Infante.

Alejandra Guzmán es hija del cantante Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal (Instagram / @laguzmanmx)

“¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años (...) yo quiero decirles que tengan paciencia, no se disputen, aquí todos tenemos, bien y bonito, adelante”, declaró la diva del cine mexicano para dar pie al inicio de las celebraciones y las porras.

¿Qué le regalaron sus hijas a Silvia Pinal?

Una parte esencial, por tradición, de cumplir años es recibir regalos y doña Silvia Pinal no fue la excepción a la regla.

Alejandra Guzmán contó, en la misma entrevista, que le obsequió a su mamá pijamas, calcetines, guantes y ropa para soportar el frío

Además, la mamá de Frida Sofía le interpretó una canción popular de su trayectoria artística, se trata de ‘Eternamente bella’, pero cambió la letra a ‘diva’.

Sylvia Pasquel regaló, de la misma forma, ropa para el invierno, pero también algunas chalinas.

Silvia Pinal comió cochinita pibil y chiles en nogada en su umpleaños 94 (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué comió Silvia Pinal por su cumpleaños 94?

De acuerdo con lo declarado por Alejandra Guzmán en el mismo encuentro con la prensa, uno de los platillos que degustaron para la celebración de Silvia Pinal, fue el chile en nogada.

En el menú figuraron los tacos de cochinita pibil y los alambres, que son una receta con carne y vegetales.

Para el postre se sirvió pastel, pero la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ no especificó el sabor o los ingredientes.