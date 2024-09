Javier Acosta, fan de Millonarios que recibió la eutanasia: ¿Qué infección de una piscina causó su enfermedad?

Javier Acosta, aficionado de Millonarios, recibió la eutanasia a los 36 años este 30 de agosto, su caso conmovió la cancha colombiana y de Latinoamérica, incluso el futbolista Radamel Falcao García lo llamó cuando estaba en el hospital y este lunes le dedicó su primer gol con el equipo en una victoria por 3-0 contra Patriotas.

“Mi nombre es Javier Acosta, soy hincha de Millonarios y tomé una decisión para mi vida... Me despido de amigos y familiares a lo grande, aguante la vida locos... Se acabó la vida y hago el ‘en vivo’ para despedirme de todos porque más adelante no tendré fuerzas para decírselo... No es fácil tener una infección de estas”, dijo el joven en sus redes sociales hace unos días.

Otros aficionados y barras bravas de Millonarios lo acompañaron a las puertas del hospital San Ignacio de Bogotá (Colombia) para despedirlo y acompañarlo en el procedimiento de muerte asistida.

De un accidente al cáncer: ¿Qué le pasó a Javier Acosta, aficionado que pidió la eutanasia?

El seguidor de Millonarios tuvo una muerte asistida (eutanasia) luego de que vivió complicaciones de salud que lo llevaron al límite y sin garantías de recuperación, “esperando un milagro” que nunca llegó: “Amigos, pero paila (mal) les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad”, dijo en sus redes sociales.

Caracol Radio explica que su diagnóstico final fue osteomielitis, Candida auris y luego leucemia (cáncer de los tejidos que forman la sangre).

¿Cómo contrajo la bacteria Javier Acosta?

Todo comenzó hace nueve años, cuando el bogotano quedó en silla de ruedas en un accidente de tráfico y luego contrajo una bacteria que le causó osteomielitis (infección de los huesos):

“Hace nueve años viajé a ver a Millonarios, a la ciudad de Tuluá y en el trayecto de regreso sufrí un accidente de tránsito. Quedé en silla de ruedas. Hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”.

Acosta estuvo cinco años en tratamientos que no mejoraron su salud, el cáncer avanzó a su cabeza y perdió movilidad, por lo cual eligió la eutanasia, legal en Colombia en casos de enfermedad terminal, grave o incurable.

¿Qué infección tenía Javier Acosta?

Las causas de la enfermedad de Acosta fueron polémicas, ya que algunas versiones apuntan que contrajo una bacteria, otras que fue un hongo.

Acosta comentó a medios colombianos que adquirió la infección en una piscina de Melgar, en Tolima.

Sin embargo, Íngrid Katherine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima, lo contradijo en Noticias Caracol:

“Hay que conocer la historia clínica del paciente y es muy prematuro decir que el cáncer se originó por una bacteria adquirida en una piscina. Además, en este caso se habría presentado un hongo y no una bacteria”.

A su parecer, debido al accidente de tránsito y su historial médico, el sistema inmunológico de Acosta pudo haberse debilitado y estaba propenso a adquirir cualquier bacteria y hongo: “Es muy difícil determinar que un hongo se adquirió en un lugar específico y para establecerlo hay que realizar una rigurosa investigación”.

¿Qué causa la osteomielitis?

MedlinePlus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, explica que la osteomielitis es causada casi siempre por bacterias, pero también puede ser provocada por hongos u otros gérmenes.

Germán Camacho, médico infectólogo del Hospital de la Misericordia (citado por Noticias Caracol) dice que la osteomielitis puede ser causada por varias bacterias y la más común es Staphylococcus aureus (estafilococo dorado).

Camacho detalla que la infección comienza cuando las bacterias entran al hueso, puede ser por el torrente sanguíneo o una herida, causa inflamación y dolor en el hueso.

¿Qué es Candida auris?

Noticias Caracol apunta que Acosta contrajo Candida auris. Este es un tipo de hongo que puede ocasionar una infección grave en los pacientes.

MedlinePlus describe que en especial afecta a quienes están en un hospital o en una residencia de ancianos, personas con enfermedades, y es resistente a medicamentos antimicóticos.

National Geographic explica que es poco usual y se transmite por contacto físico con superficies o fluidos contaminados:

“La gravedad de la enfermedad, junto con su difícil tratamiento, suelen convertir las infecciones por Candida Auris en prácticamente incurables y, por tanto, sus complicaciones pueden resultar mortales... Las aguas suelen ser un entorno propicio para la proliferación de microorganismos como los virus, bacterias y hongos cuando estas no están suficientemente tratadas”.

La Revista de la Facultad de Medicina (Colombia) publicó un artículo de investigación en 2020 donde explica que la osteomielitis por C. auris es inusual y su diagnóstico debe considerarse en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, quienes llevan una larga estancia hospitalaria: “es una infección oportunista asociada a pacientes hospitalizados”.

Con información de EFE.