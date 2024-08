Muere Javier Acosta: ¿Qué le pasó al hincha de los Millonarios que solicitó eutanasia?

La historia de Javier Acosta, un colombiano de 36 años, ha conmovido a una gran cantidad de personas más allá de su país natal, ya que el hincha de los Millonarios, un club de fútbol de Bogotá, decidió que se le aplicara la eutanasia.

El joven optó por una muerte digna debido a que padecía una infección muy grave, cáncer en la sangre y desarrolló un ganglio inflamado en la cabeza, por lo que estaba esperando un “milagro” que pudiera salvarle la vida; sin embargo, no llegó.

¿Qué le pasó a Javier Acosta, hincha de los Millonarios?

Javier Acosta relató todo lo que le sucedió en los últimos años a través de una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales, en donde compartió que hace 5 años realizó un viaje y decidió meterse a una alberca.

No obstante, poco después desarrolló una úlcera a causa de una bacteria que contrajo en el agua, la cual no sólo lastimó su piel sino que llegó hasta sus huesos, por lo que los médicos hicieron un raspado y todo parecía estar bien.

Posteriormente, la infección volvió a atacar y llegó a otros huesos, por lo que desarrolló osteomielitis, la cual es una infección de los huesos que puede viajar a través del torrente sanguíneo o al extenderse desde el tejido cercano, explica Mayo Clinc.

Javier Acosta El joven compartió su historia en redes sociales, en donde conmovió, debido a que era un hombre joven y tenía una hija de 12 años. (Foto: Facebook)

A pesar de que este padecimiento es tratable hay un punto en el que esta no se puede curar, de acuerdo con el portal médico; esto es lo que le sucedió a Javier Acosta.

La osteomielitis provoca síntomas como fiebre, dolor y fatiga, síntoma que llevaron al hincha de los Millonarios a una consulta médica, en donde terminó hospitalizado, ya que los doctores determinaron que la bacteria que contrajo fue muy fuerte.

Los médicos intentaron tratar a Javier, sin embargo, los resultados no fueron prometedores: “Amigos, pero paila (mal) les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad”, dijo el joven en el video.

Javier Acosta Debido a que el hincha de los Millonarios padecía cáncer en la sangre y osteomielitis, el joven tomó la decisión de terminar con su vida. (Foto: Facebook)

Esto debido a que desarrolló un tipo de cáncer de la sangre, además uno de sus ganglios se inflamó, por lo que tomó la decisión de practicarse la eutanasia.

El viernes, 30 de agosto, recibió una muerte digna a través de este procedimiento médico, el cual tiene por objetivo la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura.

Pepe Aguilar le dedicó un mensaje a Javier Acosta, ¿quién era el hincha de los Millonarios?

La historia de Javier Acosta conmovió a muchas personas debido a que el joven tenía 36 años y tenía una hija de 12 años de edad; además en sus redes sociales dejaba ver que era una persona alegre.

En declaraciones para la agencia de noticias EFE, el aficionado al fútbol también compartió que le gustaba ser una persona activa y moverse, capacidad que le había arrebatado la enfermedad.

Su caso llegó hasta Pepe Aguilar, el cantante de música regional mexicana, quien fue entrevistado por el programa de radio Los 40 Colombia en donde le contaron sobre el caso de Javier Acosta.

Ante ello, el músico mexicano de la “dinastía Aguilar” comentó: “Javier, buen viaje hermano. La vida no nació contigo ni se morirá contigo, somos eternos nos veremos en otro plano; y que bendición poder decidir tu propio futuro, feliz viaje, Dios te bendiga”.

Pepe Aguilar, quien se presentará junto a sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo en Colombia próximamente, también aseguró que le dedicaría una canción al hincha del club de fútbol los Millonarios.

A las despedidas a Javier Acosta se sumó Radamel Falcao García, el futbolista colombiano, quien escribió en sus redes sociales: " Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza”.