Muere Raphael Dwamena, futbolista ghanés, a los 27 años tras desvanecerse en partido

El futbolista ghanés Raphael Dwamena murió este 11 de noviembre a los 27 años, luego de desplomarse a los 24 minutos del partido entre el Egnatia ante el Partizani como parte de la Superliga albanesa.

El delantero, quien fue exjugador de equipos como Levante o Zaragoza, recibió la atención inmediata de los médicos y fue trasladado en ambulancia a un hospital de forma urgente, pero pese a los intentos no pudo ser reanimado.

Entre las reacciones se encuentra la de la Federación Albanesa de Futbol, que expresó en un comunicado “su más sentido pésame” a la familia del jugador y al Egnatia “por esta gran pérdida que ha conmocionado a toda la comunidad del futbol albanés”.

Se anunció que todos los juegos programados para este fin de semana en todos los campeonatos que organiza se aplazaron para una fecha por concretar para guardar el duelo por el fallecimiento del internacional ghanés en 8 ocasiones.

La Federación de Ghana reaccionó a la muerte de Raphael Dwamena. (Foto: X @ghanafaofficial)

La Federación Ghanesa aseguró que Dwamena “representó” a la selección con todo su “corazón” y que “pagó sus deudas al país”. En tanto, por medio de redes sociales se despidieron sus antiguos clubes.

El Levante acompañó una foto en blanco y negro con al recordar “su legado en nuestro club perdurará siempre” y aseguró que querían recordarlo “con tu eterna sonrisa disfrutando de un deporte el cual amabas”.

El futbolista Raphael Dwamena fue parte del Levante. (Foto: X @LevanteUD)

Por su parte, Real Zaragoza –cuyos jugadores portarán brazaletes negros en el partido de Liga ante el Elche–, se dijeron “devastados” por la triste noticia. “Siempre estarás en el recuerdo de todo el zaragocismo”, escribieron.

¿Quién fue Raphael Dwamena?

Dwamena -nacido en septiembre de 1995- fue criado en la cantera del Red Bull Salzburgo, pero se le cedió al F. C. Liefering y posteriormente fichó por el Austria Lustenau.

En Real Zaragoza recordaron el paso de Raphael Dwamena y mandaron condolencias. (Foto: X @RealZaragoza)

Entre 2018 y 2022 militó con el Levante, aunque en 2019 llegó durante una temporada al Real Zaragoza de la Segunda División de España. La primera vez que se le detectó un problema cardiaco fue en 2017 y en enero de 2020, tras varios percances similares, fue operado al instalarle un dispositivo en el corazón, razón por la que no pudo jugar durante casi tres años.

Los médicos le recomendaron entonces no volver a las canchas, pero él insistió en hacerlo. Pasó por el Vejle Boldklub danés, el F. C. Blau-Weiß Linz austriaco y el B. S. C. Old Boys en Suiza. Esta no fue la primera vez que sufrió un desvanecimiento.

*Con información de EFE.