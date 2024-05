Negocios y fortuna de Alejandra Guzmán: ¿A quiénes heredó y desheredó?

Luis Enrique, hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, mantiene un pleito legal con Mayela Laguna, madre del niño Apolo, porque presuntamente no es fruto de su relación con el integrante de la familia Guzmán. Actualmente, Alejandra Guzmán se posicionó respecto al tema y tomó una decisión sobre quién será su heredero.

En un encuentro con los medios, retomado por el programa Sale el Sol, la intérprete de ‘Llama por favor’ contó que desheredó a Apolo porque no cree que el menor de edad sea hijo de su hermano Luis Enrique y, por lo tanto, no es integrante de la dinastía Guzmán.

“Yo creo que está de más, realmente Apolo no es y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas (...) y nada, al final hay que sobrevivir, siempre salir adelante y lástima porque yo lo adoro (...) no, desgraciadamente no (no es su heredero)”, declaró Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán tenía como heredero a Apolo. (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

¿Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es su heredera?

Alejandra Guzmán tiene una hija, de nombre Frida Sofía, de quien está distanciada como consecuencia de una entrevista que la joven dio al conductor Gustavo Adolfo Infante donde reveló que presuntamente su abuelo Enrique Guzmán abusó sexualmente de ella.

Desde ese momento ellas no mantienen un vínculo ni comunicación. Cabe resaltar que la hija de la cantante era la heredera de toda la fortuna de la intérprete de ‘Día de suerte’, pero a raíz de la polémica desatada por las acusaciones de Frida Sofía, ella decidió dejarle todos sus bienes a Apolo.

“Que los dos departamentos los ponga a mi nombre completamente (...) yo soy la dueña única, o sea, que ponga a mi nombre los otros dos y por si pasa algo, pongo a (Apolo). Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a (Apolo), me vale”, se escucha decir a Alejandra Guzmán en un audio que compartieron en La Mesa Caliente, programa de Telemundo.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán no llevan una buena relación desde hace algunos años. (Foto: Instagram: @ifridag / EFE) (Instagram: @ifridag / EFE)

¿Quién es el heredero de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán reveló en una entrevista que concedió a Pati Chapoy a principios de diciembre de 2023, que el heredero de sus bienes se conocerá hasta que ella muera, por el momento preferirá disfrutar su dinero y sus propiedades.

“Ahí cuando me muera les contarán a quién le voy a dejar mis cosas (...) mejor me las gasto, para eso sí soy buena (...) hay que gastárselo antes de que me muera”, dijo la cantante en aquel momento.

¿Cuáles son las propiedades y negocios de Alejandra Guzmán?

En redes sociales, Alejandra Guzmán comparte fotos desde una casa en la playa. De acuerdo con el programa De Primera Mano, en 2020 fue afectada por un sismo, pero confirmaron que la cantante sí tiene una propiedad lujosa en Oaxaca.

Además, basado en el audio filtrado por La Mesa Caliente a inicios de 2022, ella tendría otra propiedad que iba a heredar a Apolo hijo de Mayela Laguna.

Los negocios de ‘La Guzmán’ se basan en la música a través de la venta de discos, reproducciones en plataformas de streaming, así como el cobro de regalías y conciertos. En 2021 estrenó una colección de joyería de la mano del diseñador Daniel Espinosa. Las piezas no se encuentran ya en venta.

Alejandra Guzmán con su hermano, Luis Enrique Guzmán, y el pequeño Apolo. (Foto: Instagram / @laguzmanmx) Alejandra Guzmán con su hermano, Luis Enrique Guzmán, y el pequeño Apolo. (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

¿De cuánto es la fortuna de Alejandra Guzmán?

La fortuna de Alejandra Guzmán asciende a una cifra de 20 millones de dólares, lo que equivale a 335 millones 778 mil pesos, aproximadamente con el tipo de cambio de hoy, esto de acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, que se dedica a rastrear los bienes económicos de las celebridades.