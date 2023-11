Mayela Laguna revela que Enrique Guzmán hizo tocamientos indebidos a su hija: ‘Sí hubo algo’

Desde hace algunas semanas, Enrique Guzmán entró en polémica gracias a unas acusaciones de presunto abuso que habría cometido en contra de una menor edad, misma que se intensificó por unas declaraciones que dio en conferencia de prensa.

En algunos medios y redes sociales se especulaba que la menor en cuestión, misma que supuestamente aparecía en un video que estaba en poder de los Guzmán, se trataba de la hija de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, hijo del cantante.

Ahora, fue la misma Laguna quien aclaró la situación en una entrevista con Sale el Sol y dijo que sí fue víctima de comportamientos indebidos por parte del intérprete de ‘El Rock de la cárcel’.

Mayela Laguna Fue nuera de Enrique Guzmán. (Foto: Instagram / @luisenriquegp / @eguzmanoficial)

Mayela Laguna niega que Emilio Morales viera video de su hija con Enrique Guzmán

Recordemos que hace unas semanas, el exmánager de Sylvia Pasquel, Emilio Morales, declaró en una entrevista con la periodista Angélica Palacios que vio un video donde aparece Enrique Guzmán abusando de una menor.

Cuando se le preguntó a Mayela Laguna si su hija era la que aparecía en dicho material, ella negó que Morales haya visto algo relacionado con la infante.

“El señor Emilio Morales jamás ha visto un video referente a mi hija, yo no sé qué video haya visto él (…) No tengo nada que decir sobre este video, no puedo hablar de eso”, dijo en primera instancia.

Mayela laguna es expareja de Luis Enrique Guzmán, hijo del famoso cantante. (Instagram @luisenriquegp)

Mayela Laguna revela que su hija sí sufrió tocamientos indebidos de Enrique Guzmán

A pesar de que la expareja de Luis Enrique Guzmán no quiso hablar sobre el presunto material, sí dijo que su hija habría sufrido tocamientos indebidos por parte de Enrique Guzmán, aunque no lo catalogaría como abuso sexual ni violación.

“No fue un abuso sexual, yo no quiero que se piense que estoy escondiendo un abuso sexual, así de violación (…) No hubo un abuso tal cual, pero sí hubo algo, sí hubo algo ahí”, dijo. Cuando se le preguntó directamente si habían sido tocamientos inapropiados, Laguna respondió: “sí”.

La emprendedora compartió que en aquella ocasión, se encontraban en una reunión familiar, y gran parte de los que estaban en ella presenciaron las actitudes de Guzmán.

“Ya pasaron dos años de eso, y fue en una fiesta en donde sí hubo algo que fue atestiguado por todos los de la fiesta, no nada más por mí”, aseguró.

Mayela Laguna aseguró anteriormente que le tiene miedo a Enrique Guzmán por su carácter. (Instagram / @luisenriquegp / Cuartoscuro)

Mayela Laguna explica por qué no hizo una denuncia formal contra Enrique Guzmán

De igual forma, Mayela mencionó que, si en su momento no denuncio ni hizo público lo ocurrido fue porque su misma hija se lo pidió, pues no quería ser parte de ningún escándalo mediático.

“Si yo en un momento no hice nada fue porque mi hija no se quiso hacer viral, porque me lo suplicó llorando (...) en su momento sí se habló y se iba a denunciar (...) pero mi hija menor de edad fue la que no quiso, la que me suplicó que no lo hiciera y se tomaron otras cartas en el asunto, tanto que hace dos años que ya no veo a mi hija”, reveló Laguna.

La expareja de Luis Enrique Guzmán señaló que le costaba trabajo hablar de aquella situación que la hacía sentir mal, tanto que le empezó a afectar físicamente.