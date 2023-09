Mayela Laguna dice que perdió su trabajo como conductora tras polémica con Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, aseguró que la polémica que actualmente mantiene con el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán la ha afectado al grado de perder su trabajo como conductora en una aplicación.

“Estaba trabajando en DiDi y se subía la gente, me reconocían y unos cuantos me mentaban la madre”, explicó al argumentar que el dueño del vehículo que rentaba seguramente la investigó y despidió para evitarse problemas.

Laguna reaccionó a un reciente comunicado en donde Guzmán asegura que no busca pelear por la custodia de Apolo porque “jurídicamente ese hecho construiría un acto contradictorio a la petición legalmente de mi persona” al afirmar que no mantiene una guerra con Mayela.

“Él lo dijo en un audio, ahora ya es mentira. También en el comunicado que no tiene ni pies ni cabeza”, aseveró al programa Hoy Día al afirmar que ella pide que, ante el desconocimiento de su paternidad, un juez lo obligue a realizarse otra prueba de sangre custodiada por peritos que se entrega en 10 días y no la “casera” con la cual anunció que no era el padre biológico.

Guzmán señaló que el proceso debe ser ante los organismos jurisdiccionales y no en los medios de comunicación como un “ejercicio de un derecho ante un tribunal competente”.

Mayela Laguna quiere que Luis Enrique Guzmán se haga otra prueba de paternidad. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Mayela Laguna asegura que Luis Enrique no le dio nada

En medio de sus problemas legales, Laguna aseguró que Luis Enrique nunca la mantuvo y que ella trabajaba, por lo que nunca pensó en el dinero de la dinastía Pinal.

“Si yo hubiera querido estar con alguien con dinero, no hubiera sido con Luis Enrique. Él nunca me aportó nada, nunca me dio nada en la vida, ni a su hijo, ni a mí”. Aunque aceptará lo que le corresponde a su hijo, no tiene interés en hablar con Alejandra Guzmán. “Yo no quiero nada de esa familia”.