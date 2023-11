Frida Sofía reaccionó a declaraciones de Enrique Guzmán: En 2021, ella también lo señaló de abuso

En una reciente conferencia de prensa, Enrique Guzmán respondió señalamientos sobre presunto abuso que el cantante habría cometido en contra de una menor, situación que lo llevó a ser sumamente criticado.

Una reportera cuestionó al cantante por un supuesto video que lo comprometería con el delito de abuso sexual a una menor de edad, a lo que este respondió:

“Me gustaría mucho (ver el material del que hablaba) porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, dijo visiblemente molesto.

El video del momento se hizo viral, y hubo algunas personas que, en comentarios y publicaciones mencionaron a Frida Sofía, nieta del artista, pues en el pasado ella declaró haber sido víctima de este delito por parte de su abuelo.

Enrique Guzmán fue criticado en redes sociales después de la respuesta que dio sobre tema de abuso. (Cuartoscuro)

Frida Sofía reacciona a declaraciones de Enrique Guzmán

A través de su cuenta de Instagram, la influencer fue mencionada en distintas historias acompañadas del momento en que Guzmán aceptaría su gusto por menores de edad.

Y fue en sus mismas stories donde la hija de Alejandra Guzmán reposteó dos historias donde la etiquetaron, y respondió con un sticker personalizado de sí misma mostrando molestia, desagrado e inconformidad sobre la polémica del cantante.

Hasta el momento, la joven no ha realizado declaraciones al respecto, ni emitido algún tipo de opinión, pues la relación que lleva con su abuelo es mala.

Historia de Frida Sofía en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

La denuncia de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por presunto abuso

En abril de 2021, Frida Sofía concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, misma en la que reveló que fue acosada y abusada sexualmente por Enrique Guzmán desde la infancia.

“Me manoseó (…) desde los 5 (años)”, afirmó Frida Sofía en primera instancia, y después aseguró tenerle miedo al cantante de ‘El rock de la cárcel’ por todas las cosas que le hizo de pequeña.

“Siempre fue muy abusivo. Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso (…) Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, sentenció en aquella ocasión.

Frida Sofía, en ese entonces de 29 años, aseguró que durante su niñez normalizaron el tipo de conductas que Enrique tuvo con ella, por lo que ella inconscientemente también lo hizo.

“Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal”.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, es modelo, influencer y emprendedora (Foto: Instagram / @ifridag)

¿Qué respondió Enrique Guzmán sobre acusaciones de abuso a su nieta Frida Sofía?

En cuanto se dieron a conocer las declaraciones de la también empresaria, Enrique Guzmán salió a desmentir haber cometido abuso en contra de su nieta, e incluso aseguró que ella no estaba bien mentalmente.

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”, dijo a través de su cuenta de Twitter (ahora X).

En una cadena de tuits, también dijo: “Lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO”, y usó el hashtag “#fridamiente” para dar a entender que lo que dijo la hija de Alejandra Guzmán era mentira.