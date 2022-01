¿Por qué arrestaron a Frida Sofía Guzmán en Miami?

Frida Sofía Guzmán Pinal, hija de Alejandra Guzmán, fue arrestada en Estados Unidos, según se dio a conocer en el registro de Correcciones y Rehabilitación del condado Miami-Dade.

De acuerdo con el portal oficial, se levantaron dos cargos en su contra: conducta desordenada en establecimiento y resistencia a un oficial sin violencia a su persona.

Por el primer cargo se solicitaba una fianza de 500 dólares, mientras que por el segundo de mil dólares; según la última actualización ésta ya fue presentada temprano, aunque aún no está satisfecho el cargo.

El programa Chisme No Like dio a conocer la noticia este lunes, en su canal de Youtube mostraron que fue arrestada con misma ropa y peinado que usaba en su última historia publicada en su Instagram.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias de la detención y no se han dado declaraciones oficiales sobre el suceso.

La hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma tiene 29 años y vive en Miami desde hace unos años.

Se ha distanciado de su familia materna después de que en 2021 hizo público que durante su infancia vivió abusos por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas (...) Me manoseó desde los cinco años”, compartió en el programa del periodista Gustavo Adolfo.

En abril de 2021, ella anunció que emprendería acciones legales por los hechos y que sería representada por el despacho mexicano de abogados Oléa & Oléa.

“Con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por hechos que son del conocimiento público... Solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan”, expuso en ese entonces.

Frida Sofía es modelo, cantante, entrenadora fitness, y emprendedora, a través de su página web tiene una tienda en línea donde vende diversos artículos de belleza, pupilentes, diseños de joyería y tecnología estética, también da asesorías personales.