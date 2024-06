Alfredo Adame fue arrestado por 6 horas: ‘Ojalá lo metan 6 años’, dijo Gustavo Adolfo Infante

¿Otra vez tú, Alfredo Adame? El exconductor de televisión compartió un video en su cuenta personal de Instagram donde informó que iba a ser arrestado durante 6 horas.

¿Por qué arrestaron a Alfredo Adame?

El exparticipante de La Casa de los Famosos explicó, en un encuentro con los medios, que agredió a un periodista de quien no podía decir el nombre porque nuevamente incurriría en una falta legal.

“Ya no digo a quién porque luego va de chillón (...) en una demanda de daño moral, tengo las medidas cautelares (...) no puedo hablar de una persona y de otra persona mujer, en una entrevista me preguntaron y respondí que se fuera a tal. Fue de chillón con un abogado y me arrestaron por 6 horas aquí en el ‘torito’”, explicó Adame al salir del lugar donde lo detuvieron este viernes.

El motivo legal de su detención fue violación a una medida cautelar impuesta por una petición de Gustavo Adolfo Infante.

Alfredo Adame intentó entrar a la esfera política mexicana como diputado en 2021, pero no fue electo. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Gustavo Adolfo Infante reaccionó a detención de Alfredo Adame

Gustavo Adolfo Infante es el periodista implicado en la detención de Alfredo Adame, así lo precisó el conductor de televisión en su cuenta personal de Instagram.

“Va muerto de la risa, lo arrestaron por un incumplimiento a una medida cautelar que se le impuso por insultarme a mí y a mi mamá. La incumplió en varias ocasiones. No se pueden pasar la ley por el arco del triunfo como Adame lo hace, estará 6 horas, para él no es importante, pero tiene un precedente ¡Ojalá lo metan 6 años!”, mencionó ‘Gus’.

Gustavo Adolfo Infante vs. Alfredo Adame: ¿Cómo inició el conflicto entre ellos?

En noviembre de 2023, Gustavo Adolfo Infante informó en De Primera Mano que demandó a Alfredo Adame por ofensas en contra de la mamá del periodista.

En aquel momento, ‘Gus’ dijo que podría existir una vinculación a proceso al exintegrante del programa Hoy.

“Entiendo que hay una vinculación a proceso que después un magistrado ratifica en contra de Alfredo N, el de las patadas de bicicleta, por los insultos que hizo a mi mamá, se le advirtió varias veces que por favor se detuviera”, comentó el también presentador.

Alfredo Adame fue encerrado por ofender a la mamá de Gustavo Adolfo Infante. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cómo la pasó Alfredo Adame tras ser arrestado?

Alfredo Adame detalló su breve estadía en el ‘torito’ en el mismo encuentro con los medios.

“Me trataron muy bien, empezando por el trato de los oficiales, como si fuéramos amigos de hace mucho tiempo. No hice nada, me senté, escuché una plática de alcohólicos anónimos. Otra de integración juvenil (...) los tienen bien ocupados, todos los de adentro son mis fans”, reveló el actor.

Agregó que nunca antes lo habían arrestado.