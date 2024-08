Alejandra Guzmán habla sobre una posible denuncia de su hija Frida Sofía: ‘Yo tengo lista mi defensa’

‘Mi peor error fue….’ Alejandra Guzmán habló sobre el proceso legal que enfrenta con su hija Frida Sofía por los presuntos delitos de violencia familiar y corrupción de menores. Esta denuncia en relación con su padre, Enrique Guzmán quien fue acusado de agresión sexual.

La modelo e hija de Alejandra, Frida Sofia tuvo una reciente entrevista con un programa de espectáculos donde ratificó la doble denuncia que tiene, una contra su abuelo y otra con su madre.

¿Cuál fue la respuesta de Alejandra Guzmán ante los casos de denuncias?

Alejandra Guzmán confirmó en entrevista con Paty Chapoy que su despacho de abogados ha tomado medidas preventivas para hacer frente a una posible demanda de su hija, Frida Sofía,

Por ahora, declaró que no ha sido notificada sobre un proceso legal en su contra y negó tener comunicación con ella desde que acusó de públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de tocarla cuando era niña sin su consentimiento.

“Ella no me llama desde hace tres años, desde la denuncia, no la he visto, yo tengo lista mi defensa desde hace tiempo, desde hace tres años que fue lo de la denuncia, pero no fue a ratificar nada, entonces así siguen las cosas”, señaló.

¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía?

En una entrevista con Ventaneando, Frida Sofía compartió que vivió muchos problemas con su madre y múltiples peleas que la hicieron mudarse de casa.

“Mi mamá no estaba y cando llegaba, llegaba enfiestada”, relató con dolor Frida Sofía.

La influencer también ha relatado que el problema comenzó por temas de dinero, cuando Alejandra dejo de darle de dinero para que ella iniciar su propia carrera. Pero señala que siempre vivió una relación complicada con su madre.

La misma Frida Sofía señaló que su madre se llegó a involucrar con sus exparejas, mismo que no ayuda que mejoraran su relación y se distanciaron.

Alejandra Guzmán es hija del cantante Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal (Instagram / @laguzmanmx)

¿Quién es Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán?

Frida Sofía nació el 13 de marzo de 1992, es conocida por su industria dentro de la moda y la música como compositora y escritora.

Sofía comenzó su carrera en 1993 en México en la novela de ‘La Cumbre de las Águilas’ y desde entonces también trabajó como modelo.