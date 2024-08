¿Frida Sofía vino a México para demandar a Alejandra Guzmán? Esto sabemos

¿No habrá reconciliación? El problema iniciado a raíz de las declaraciones de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán por un presunto abuso, el cual pudo ocasionar un distanciamiento con su mamá Alejandra Guzmán, podría terminar en una demanda.

La única hija de la intérprete de Llama, por favor, acusó a su abuelo por abuso sexual en 2021 en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, pero, ¿es este el motivo de su separación?

Actualmente, Frida Sofía supuestamente viajó a la Ciudad de México desde Estados Unidos, donde radica desde hace tiempo, pero no para ratificar la denuncia en contra del intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’.

Frida Sofía podría demandar a Alejandra Guzmán. (Foto: Instagram @ifridag)

En cambio, de acuerdo con Pati Chapoy, estaría por iniciar un nuevo proceso legal, pero esta vez para enfrentar a su mamá, contó la periodista en la emisión del programa de televisión Ventaneando de este viernes.

Por el momento no existe información compartida por la nieta de Silvia Pinal al respecto y se desconoce el contenido del documento.

¿Por qué se distanció Alejandra Guzmán de Frida Sofía?

Alejandra Guzmán, en una entrevista realizada en 2023 por la misma conductora mencionada anteriormente en el texto, dijo que después de las declaraciones de su única hija acerca de su abuelo, todavía mantuvieron contacto.

Sin embargo, el distanciamiento, según la cantante, se dio cuando ella le negó la entrega de dinero.

“Debo dejar que madure, tenga su desarrollo, su fondo (...) empezó la separación cuando le quité el dinero, no le gustó ya no tener esa mensualidad, le regalé un coche, un departamento, le di todo lo que yo no recibí”, declaró ‘La Guzmán’.

Alejandra Guzmán no pierde la esperanza de reconciliarse con Frida Sofía. (Foto: Instagram/@laguzmanmx) (Instagram/@laguzmanmx)

La famosa comenzó a “sanar la herida” con el tiempo, pero espera algún día volver a tener una relación con Frida Sofía.

“Siempre estoy dispuesta a esa esperanza de volverla a ver, abrazarla y platicar muchas cosas, el tiempo ayuda a sanar las heridas, mucha gente manipuló esta situación”, contó la intérprete de ‘Volverte a amar’.

¿Qué dijo Frida Sofía de Enrique Guzmán?

Frida Sofía tuvo una entrevista para Gustavo Adolfo Infante en 2021, donde hablo del presunto episodio vivido con Enrique Guzmán.

“Traición, mentiras, de mi tío, de mi abuelo, por eso los mandé a la fregada, Enrique fue abusivo, asqueroso, me daba miedo, me hizo cosas feas (...) me manoseó desde los 5 años”, declaró la joven.

La ahora empresaria dijo que lo odia, pero nunca le comentó a nadie de los abusos y del delito cometido por el cantante en su contra.