La historia de (des)amor de Silvia Pinal y Enrique Guzmán: ¿Cómo fue su matrimonio?

Por allá de los años sesenta se formó la que fue una de las parejas más populares dentro de la industria del entretenimiento mexicano: Silvia Pinal, reconocida actriz del Cine de Oro Mexicano y Enrique Guzmán, el popular cantante de Rock and Roll, iniciaron una relación.

Esta fue una de las más duraderas en la vida de Pinal y de la cual nacieron sus hijos menores, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, tema que tocó el cantante de ‘La Plaga’ en una entrevista con Matilde Obregón publicada el pasado 9 de mayo.

“Los hijos son un logro mío, Silvia no quería tener a Alejandra ni a Luis Enrique”, dijo el músico. Sin embargo, el cantante condicionó a Pinal su matrimonio. “Ella estaba esperando a Alejandra, no quería tenerla y le dije ‘me caso contigo con esa condición y además quiero al hombrecito’”.

Enrique Guzmán tuvo dos hijos con Silvia Pinal: Alejandra y Luis Enrique. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Además de ser una de las más asediadas en aquellos años, la ‘historia de amor’ que vivieron el cantante y la actriz estuvo rodeada de rumores sobre maltratos, abusos e infidelidades, mismas que reconoció Guzmán recientemente. “No me portaba bien, yo tuve la culpa siempre, yo siempre”.

¿Cómo se conocieron Silvia Pinal y Enrique Guzmán joven?

La llamada ‘última diva del Cine de Oro Mexicano’ relata en su libro Esta Soy Yo: Silvia Pinal, que conoció a Enrique Guzmán en una cena a la que fue invitada, aunque la actitud del cantante fue atrevida, algo que a ella le desconcertó pero, al final, aceptó que le gustó.

“Inmediatamente hicimos clic y ‘por debajo de la mesa’, como dice la canción, empezó a tocarme la pierna. Yo decía ‘bueno, este va muy rápido’ pero como era simpatiquísimo, me encantó”, aceptó la actriz.

Posteriormente ella lo invitó a cantar en su programa de TV Los especiales de Silvia, cuando ya tenían un tiempo saliendo. Sin embargo, ella no consideraba en serio al intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’, pero la simpatía con la que se manejaba siempre terminó por convencerla.

Silvia Pinal conoció a Enrique Guzmán en una cena. (Foto: Instagram @sylviapasqueloficial)

Al final, se enamoró: ¿Cuándo se comprometieron los jóvenes Silvia Pinal y Enrique Guzmán?

Silvia Pinal narra en su libro que el enamoramiento para ella llegó después de que el cantante enfermó de Hepatitis y ella iba a cuidarlo, aunque procuraba no acercarse demasiado por temor a contagiarse.

“En Acapulco formalizamos nuestro compromiso. ¡Escándalo total! (...) Nos criticaron hasta que se cansaron, pero como ya sabrás, no hicimos caso a nadie”, escribió la titular de ‘Mujer, casos de la vida real’.

Dichas críticas eran por la diferencia de edad que existe entre el cantante y la actriz, que es de aproximadamente 10 años; Silvia es más grande que Enrique, lo que generó múltiples críticas a su relación.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se casaron en 1967 y tuvieron dos hijos. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Llegó la boda: ¿Cuánto tiempo duraron casados Silvia Pinal y Enrique Guzmán? Así fue su matrimonio

Se casaron en 1967, cuando Silvia se dio cuenta de que estaba embarazada de Alejandra Guzmán. De hecho, este fue el motivo por el que se casaron en Morelos, según apunta en su biografía.

“A casarse. Tuvimos que hacerlo en Cuautla porque estaba muy reciente lo de mi divorcio. ¿Y qué crees? Enrique también vivió en mi casa”, señaló.

Al inicio de su relación y en los primeros meses de casados, describe que todo era muy lindo, que el cantante de ‘El Rock de la Cárcel’ se llevaba bien con sus hijas Viridiana Alatriste y Sylvia Pasquel, e incluso con la mamá de la actriz.

“Ya viviendo juntos y enamorada empezaron las adaptaciones. Había cosas que me resultaban muy infantiles, como correr cochecitos o volar aviones a control remoto (…) fui feliz una temporada porque era muy simpático, agradable, fiestero”, señaló la primera actriz.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán tuvieron un programa juntos. (Foto: Instagram / @silvia.pinal.h).

Llegaron a tener un programa juntos, llamado Silvia y Enrique, esto por mérito de Pinal, quien insistió a Emilio Azcárraga Milmo, entonces presidente de Televisa, que le permitiera trabajar junto a su entonces esposo.

Fue un programa cómico que duró cuatro años al aire, de 1968 a 1972.

Hijos de Silvia Pinal y Enrique Guzmán: ¿Cuántos tuvieron?

Además de Alejandra Guzmán, Silvia y Enrique tuvieron otro hijo un año después de que naciera la primogénita de la pareja.

En 1969 nació Luis Enrique (expareja de Mayela Laguna), el único varón en toda la familia, por lo que llegó a ser consentido por todas, aceptó.

Infidelidades y maltratos: Lo que Silvia Pinal vivió con Enrique Guzmán

Pocos años después de casados, Silvia Pinal cuenta que se enteró de la primera infidelidad de Enrique Guzmán porque ella misma lo vio tomado de la mano con otra mujer en los camerinos de un teatro, mientras él daba unas funciones en el DF (ahora CDMX).

“Un día sin previo aviso me presenté (al teatro) y abrí la puerta del camerino. Los encontré sentados, muy juntos, tomados de la mano. Y aquel, muy cínico, se levantó y me dijo ‘¿Qué quieres?’ ‘Vine a verte porque…’ No me dejo terminar y me sacó de ahí”.

Enrique Guzmán le fue infiel a Silvia Pinal en varias ocasiones. (Foto: Cuartoscuro)

A partir de entonces, Pinal confiesa que empezó a derribarse el pedestal en el que tenía a Enrique Guzmán. Esto fue a inicios de los setenta, y cuando encontró la infidelidad del cantante, asegura él comenzó a comportarse posesivo y celoso con ella.

Por ejemplo, ella no podía tardar más tiempo del promedio en llegar a su casa porque si no, él se enojaba. ”Al principio era esporádico, y nunca imaginé que tuviera la magnitud que después alcanzó (...) se convirtió en un hombre violento. Primero, verbalmente”.

Sin embargo, la situación escaló hasta las agresiones físicas de las que Silvia Pinal fue víctima a manos de Enrique Guzmán.

“Los celos seguían aumentando, las discusiones verbales eran cada vez más violentas y, sin saber cómo, llegó el primer golpe. Violencia física. Primero un empujón, un jalón, luego un manazo; la primera bofetada, la primera golpiza...”, describe el libro biográfico de Silvia.

A pesar de haber vivido violencia en su matrimonio, Silvia Pinal y Enrique Guzmán han convivido por sus hijos. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Su matrimonio empezó a convertirse en algo muy difícil para la actriz, al grado de que le generaba pánico la personalidad y forma en que Enrique Guzmán se desenvolvía con ella.

“La situación era ya insoportable: celos, maltrato... su inestabilidad emocional y la inseguridad en la que yo vivía me hicieron perder el piso. Quería separarme, pero no encontraba la forma ni la fuerza para hacerlo”, confesó la matriarca de la dinastía Pinal.

¿Cuándo se divorció Silvia Pinal de Enrique Guzmán?

La situación de violencia escaló a tal grado de que un día, Enrique Guzmán llegó con un pistola, se la aventó en la cara y le dijo que le disparara para matarlo. El arma se accionó, rozó a la actriz y terminó en uno de los adornos de su buró, rompiéndolo.

Aquella situación fue la gota que derramó el vado, pues a pesar de describir sus infidelidades y estar convencida de separarse, siempre había algo que se lo impedía de alguna forma.

Silvia Pinal llegó a esconderse por varios meses antes de que Enrique Guzmán le firmara el divorcio. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete)

Sin embargo, lo que le ayudó a salir de su casa fue releer una carta que Arturo de Córdoba le escribió antes, donde hablaba sobre las expectativas en una pareja.

“No pude más, sabía que terminaría matándome, así que me fui de la casa con lo puesto, mi chequera, me escondí”, dijo. No se llevó a sus hijos en aquel entonces ya que temía ser demandada por rapto. Meses después, Enrique Guzmán se enteró de dónde estaba y la fue a buscar.

Fue el abogado Moya Palencia, padrino de su hijo Luis Enrique, quien cxonvenció a Enrique Guzmán para que le diera el divorcio a Silvia Pinal, el cual firmó en 1976, después de casi de 10 años de relación y 9 de matrimonio.