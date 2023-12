Alejandra Guzmán defiende a Enrique Guzmán de acusaciones de acoso sexual: ‘No pasó nada’

La cantante Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre los señalamientos de abuso sexual y tocamientos indebidos contra su padre Enrique Guzmán, por lo que no dudó en defender al intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’.

En un encuentro con los medios, Guzmán se refirió a una fiesta familiar luego de las declaraciones de Mayela Laguna, expareja de su hermano Luis Enrique Guzmán, quien acusó a su padre de acercarse a su hija menor de edad.

“En mi casa nunca pasó nada. Fue una piñata, todos estábamos ahí y te voy a decir una cosa, el que lo ve mal es porque está enfermo ya, pero yo estoy tranquila”, expresó.

Alejandra afirmó que Enrique está “un poco hasta el gorro” de lo que se ha hablado durante las últimas semanas y que se volvió una mayor polémica en redes sociales por su respuesta durante una conferencia de prensa. “Él es quien es y la verdad siempre es la verdad. Yo creo que a veces tergiversan todo, pero la verdad siempre va a salir adelante”, añadió.

Alejandra Guzmán negó las acusaciones contra Enrique Guzmán. (Foto: Instagram @laguzmanmx)

¿De qué acusan a Enrique Guzmán?

Luego de que Emilio Morales, expublirrelacionista de Sylvia Pasquel, asegurara que había visto un video en donde Enrique Guzmán abusaba de una menor de edad, se especuló que se trataba de la hija mayor de Laguna.

En entrevista con Sale el Sol, Mayela dijo que su hija sí fue víctima hace 2 años, pero negó que fuera un abuso sexual. “Yo no quiero que se piense que estoy escondiendo un abuso sexual, así de violación (…) No hubo un abuso tal cual, pero sí hubo algo”, sentenció.

Al ser en una reunión familiar, argumentó que no solo ella habría sido testigo del comportamiento que en su momento ocultó por petición de la joven. “Si yo en un momento no hice nada fue porque mi hija no se quiso hacer viral, porque me lo suplicó llorando”.

Cuando una reportera le preguntó a Guzmán sobre el tema, su respuesta le causó varias críticas. “A mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, dijo.

Después aseguró que intentó ser irónico, aunque el cantante terminó disculpándose con el público en un video por “cosas que no debía decir en ese momento o en ese modo”.