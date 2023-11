Enrique Guzmán se disculpa por ‘sarcasmo’ sobre abuso: ‘Dije cosas que no debía en ese modo’

Enrique Guzmán se defendió de las acusaciones de un supuesto abuso a una menor de edad y pidió disculpas luego de un comentario que indignó a más de uno luego de ser cuestionado por el tema durante una conferencia de prensa.

El cantante de 80 años publicó un video en sus redes sociales al negar los hechos en el que afirmó que leería las declaraciones “para no cometer errores” y evitar una equivocación que “se malinterprete”.

“Llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor, ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Nunca lo haría”, aseguró al calificar de “intolerable” el acoso de la prensa. “Me hace pensar que alguien con alguna intención, que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede”, añadió.

Además de negar los señalamientos de Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, dijo que es “terrible” que involucren a una menor de edad sin ninguna prueba, ya que él no ha visto el video que aparentemente lo comprobaría. “No hay forma, no hay un video, no hay un recuerdo, no hay una niña diciendo ‘a mí me tocó’”.

Asimismo, aclaró que ante la insistencia de la reportera en el encuentro en el Auditorio Nacional para promocionar el concierto ‘La Caravana del Rock and Roll’, respondió molesto y “con sarcasmo” porque ya se estaba retirando.

“De alguna manera me sacó el tapón, me hizo quitar los pies del suelo y decir de repente cosas que no debo decir o no debía decir en ese momento o en ese modo. No hay forma de que alguien pueda probar con un video que yo haya tocado a una menor alguna vez en mi vida y tengo muchos años. Quiero decirles que nunca he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias”.

Guzmán ofreció sus disculpas “a todos los que se sintieron ofendidos” e invitó a quienes pensaran lo contrario que lleguen con pruebas en mano. “Me voy a morir siguiendo siendo el mismo señor”, refirió sobre el inicio de su carrera a los 14 años.

Enrique Guzmán negó abusar de una menor de edad y se disculpó en un video. (Foto: Instagram @eguzmanoficial)

¿Qué pasó con Enrique Guzmán?

El intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ argumentó que no volverá a hablar del tema que se hizo viral por una respuesta a la que incluso reaccionó su nieta Frida Sofía, quien en 2021 lo acusó de tocarla durante su infancia.

“Y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, fueron las palabras por las cuales fue criticado. En un primer intento, Enrique usó su cuenta de X, antes Twitter, para reducir la polémica. “Parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz”, escribió.