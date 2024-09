¿Por qué detuvieron a Luisito Comunica en el Metro de República Dominicana?

Luisito Comunica, el famoso youtuber mexicano, fue detenido por las autoridades de República Dominicana, luego de que violó las leyes al intentar grabar uno de sus blogs de viajes en el Metro de Santo Domingo, la capital de este país.

Los videos de la detención del empresario detrás de la marca de tequila ‘El Gran Malo’ han circulado en redes sociales, ya que en estos se muestra a Luisito Comunica siendo escoltado por tres uniformados.

¿Qué hizo Luisito Comunica en el Metro de Santo Domingo?

José Castillo, un creador de contenido que se encarga de realizar y documentar viajes por toda República Dominicana, relató que él y Luisito Comunica dieron un tour por la capital del país en compañía de un guía.

No obstante, al ver el Metro, el influencer mexicano indicó que quería conocerlo y realizó algunos grabaciones como suele hacer para sus blogs; no obstante, uno de los oficiales del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) se acercó para indicarle que no está permitido grabar.

La detención de Luisito Comunica quedó registrada en videos que han sido compartidos en redes sociales, sin embargo, el influencer no ha mencionado nada al respecto. (Foto: Redes sociales)

José Castillo asegura que, a pesar de que Luisito Comunica dejó de grabar, el uniformado lo tomó de la camisa e intentó jalarlo; en un video compartido por el creador de contenido dominicano, se puede ver que el oficial les grita y saca su macana.

Ante ello, el dueño del restaurante Deigo Ramen pidió al oficial que guardara la calma; tras ello, José indica que fueron esposados y llevados a una oficina, en donde los gritos por parte del oficial continuaron.

¿Por qué detuvieron a Luisito Comunica? Metro de Santo Domingo da explicación

En un comunicado, el Metro de Santo Domingo indicó que el influencer mexicano Luisito Comunica fue detenido el 10 de septiembre, debido a que estaba grabando dentro de las instalaciones del transporte público.

El artículo 34, numeral 24, del Manual de Usuarios de los Servicios de Metro y Teleférico de Santo Domingo, explica que nadie puede hacer grabaciones de imágenes y sonido con fines no personales en las instalaciones de estos transportes públicos.

“Salvo autorización escrita de la Entidad Transportadora. Dicha autorización deberá ser mostrada ante cualquier empleado de la Entidad Transportadora que lo solicite”, indica el artículo.

COMUNICADO



Desde la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), responsable de las operaciones del Metro, hacemos de conocimiento público que el influencer mexicano Luisito Comunica estuvo en las instalaciones del Metro de Santo Domingo la tarde de ayer, martes 10 de… pic.twitter.com/9WAOnOi0AW — Metro de Santo Domingo (@MetroSD_RD) September 11, 2024

Las autoridades del Metro de Santo Domingo explicaron que Luisito Comunica no contaba con los permisos necesarios para realizar grabaciones en las instalaciones, por lo que fue abordado por el oficial del CESMET.

“Luego de las verificaciones correspondientes, se les permitió continuar con su trabajo, aunque Luisito Comunica decidió no seguir con las grabaciones en ese momento”, indicó el Metro de Santo Domingo en su comunicado.

¿Qué ha dicho Luisito Comunica luego de su detención en República Dominicana?

El creador de contenido no ha mencionado nada en sus redes sociales; sin embargo, sí habló sobre la situación de manera breve en uno de los videos de José Castillo, en donde admitió que él cometió un error al grabar en el Metro.

“Todo bien, nada más nos agarró la policía, pero escaló a un nivel que yo no me imaginaba, que nadie se imaginaba, sacó la macana y todo”, comentó Luisito, quien también afirmó que el policía lo jaló de la camisa.

El comportamiento de los animales de mi país RD. Miren como trataron a Luisito Comunica @LuisitoComunica 🇩🇴😢🤧 pic.twitter.com/1MkbwNdgaA — Hoy en RD 🇩🇴 (@HoyEnRD07) September 11, 2024

“Sí estábamos grabando, lo que no se debe hacer, pero (la detención) sí fue de una manera muy brusca”, agregó Luis Arturo Villar Sudek, nombre del youtuber.