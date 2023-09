Luisito Comunica recuerda asalto en la CDMX: ‘Estaba con una pistola en mi cara’

Luisito Comunica recordó en sus redes sociales la ocasión en la que sufrió un asalto a mano armada. Fue a través de un video, cuyo mensaje va dirigido al asaltante, en el que youtuber relata cómo el delincuente le apuntó con una pistola en la cara mientras le exigía que le entregara sus pertenencias.

El influencer agradeció que la situación vivida hace 8 años quedara solo en un “susto y deudas”, pero pidió a su agresor ser menos egoísta luego de recibir sus amenazas: “Fui víctima de un asalto, y más que estar furioso, más que estar enojado, me siento decepcionado”, dijo.

Luisito Comunica fue despojado de sus pertenencias luego de que un asaltante le apuntara con una pistola. (Foto: Instagram @luisitocomunica)

¿Qué pertenencias le robaron a Luisito Comunica?

El creador de contenido aseguró que el sujeto tuvo acceso a su teléfono durante aproximadamente 2 horas antes de que lo desactivara, por lo que le hizo algunas solicitudes, entre ellas que utilice sus cosas para darlas a su familia.

“Créeme que yo comprendo que no robas por gusto, yo sé que realmente tú robas por necesidad. Yo sé que hoy en día para que alguien sin estudios sobresalga cuesta mucho trabajo, así que de cierta manera puedo decir que comprendo tus acciones, pero te pido por favor que les des un buen uso, uno prudente”.

Entre lo que se llevó en su cartera se encuentra un pase anual para Six Flags, una tarjeta de vales de despensa, dinero en efectivo, una membresía para un antro, tarjetas bancarias (las cuales ya fueron bloqueadas) e identificaciones.

“El coche en el que iba yo sé que te lo intentaste llevar, pero a la mera hora no pudiste ni siquiera encenderlo. Después quisiste arrancar la llave, quizás para regresar por él, pero me imagino que los nervios no te lo permitieron y nada más terminaste rompiendo la llave, lo cual es bueno, habla muy bien de ti, que todavía te pongas nervioso en situaciones así, significa que no estás muy corrompido, que quizás existe algo de consideración en ti”.

Pese a todo, le deseó suerte y que esta forma de ganarse la vida sea momentánea. “Tal vez yo necesitaba ese dinero que tú me quitaste para pagar una operación importante o tal vez para mantener a mis propios hijos”.