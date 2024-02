Luisito Comunica y ‘Lenguas de Gato’: ¿Qué pasó con su polémica ruptura?

Los influencers Luisito Comunica y Cinthya Velázquez, quien es conocida en redes sociales como ‘Lenguas de Gato’, tuvieron una relación romántica de cinco años que se caracterizó por los videoblogs que hacían de sus viajes, pero ¿qué fue lo que pasó con su noviazgo?

Entre 2014 y 2016, Luisitio Comunica y Cinthya Velázquez compartían algunos de los momentos de su relación en YouTube. En aquel entonces, se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo de los ‘youtubers’.

Te contamos cómo fue el inicio de la relación entre los creadores de contenido y las razones detrás de su separación.

Luisito Comunica y Cinthya Velázquez grabaron varios videos juntos. (Foto: YouTube / @luisitocomunica)

¿Cómo se conocieron Luisito Comunica y Cinthya Velázquez?

El 16 de enero de 2016, Cinthya Velázquez publicó un video en su cuenta de YouTube en el que respondió algunas de las preguntas que le hicieron sus seguidores, una de ellas fue la historia de cómo conoció a Luisito Comunica:

“Es una historia bastante normal... a Luisito Comunica lo conocí en un antro en la Condesa que se llama Rhodesia, antes de que fuera mi novio, yo ya lo conocía por sus videos”.

Tras pedirle una fotografía a Luisito Comunica, Velázquez compartió que fueron por un par de bebidas e intercambiaron números de teléfono, al día siguiente salieron a una cita y al poco tiempo inició su relación romántica.

Luisito Comunica y Cinthya Velázquez cortaron en 2019. (Foto: Instagram / @luisitocomunica / @lenguasdegato)

“Es una relación increíble porque nuca me aburro, nunca hacemos cosas iguales, siempre salimos de la rutina, es lo que más me gusta de mi relación con Luis”, comentó en aquel entonces ‘Lenguas de Gato’.

A pesar de ello, por medio de sus redes sociales, en 2019, las personalidades anunciaron su ruptura.

¿Por qué cortaron Luisito Comunica y Cinthya Velázquez?

Desde que cortaron, Luisito Comunica y ‘Lenguas de Gato’ evitaron compartir detalles sobre el fin de su relación; sin embargo, el pasado 5 de febrero se retomó la situación.

En el nuevo capítulo del podcast Un Tal Fredo, Cinthya Velázquez contó algunos aspectos de vida personal y profesional, incluido los detalles detrás del inicio y el final de su relación con Luisito Comunica.

“Éramos una pareja involucrada en crear contenido... al principio todo estuvo muy ‘chido’... fue hasta que se volvió muy grande su ‘crew’ que se volvió muy turbio hacer mucho dinero de manera muy rápido, era mucho estrés”, mencionó Cinthya Velázquez.

La influencer reveló que, tras el salto a la fama de Luisito Comunica, sentía que su cotidianidad giraba en torno a crear contenido para redes sociales: “yo no quería tener todo el tiempo cámaras... ya no estaba contenta con ser la camarógrafa”.

Los fanáticos de Luisito Comunica reaccionaron a la entrevista que dio Cinthya Velázquez. (Foto: Instagram / @luisitocomunica)

Además de aquella situación, Cinthya Velázquez recordó que en una ocasión, antes de irse a un viaje a Nueva York, descubrió que el influencer escondió algunas de sus pertenencias, incluida su visa, que se encontraban en el cuarto que compartían.

A quien Luisito Comunica llamaba ‘Chule’ mencionó que nunca halló la razón por la que escondió sus cosas, pero especula que podría haber sido por una infidelidad, misma que nunca confirmó.

“Esto nunca lo he contado... había cosas que no me llamaban la atención, pero cuando salí de la relación pude darme cuenta de que la infidelidad pudo o no estar, voy a dejar el beneficio de la duda”.

Tras haber cortado con ‘Lenguas de Gato’, en octubre de 2019 Luisito Comunica conoció a la modelo Ary Tenorio, con quien mantiene un noviazgo hasta la fecha.

¿Qué dijo Luisito Comunica de Cinthya Velázquez?

Tras las declaraciones de Cinthya Velázquez, Luisito Comunica publicó un par de historias en su cuenta de Instagram en las que negó haber sido infiel con Ary Tenorio y pidió que se le dejará de atacar a su actual novia.

“A Ary le está cayendo mucho ‘hate’ por la entrevista que hizo mi exnovia que es ‘hate’ que cero le corresponde... Ary y yo conocimos meses después de que yo corté con Cynthia”, aseguró el creador de contenido.

Luisito Comunica respondió a las reacciones de la entrevista de Cinthya Velázquez. (Foto: Instagram / @luisitocomunica)

Además, Luisito Comunica reveló que en la entrevista con Un Tal Fredo, su expareja solo dijo cosas malas de él y no las de ella.

“Solamente dijo cosas malas mías y no sus cosas malas, yo a ella también le caché varias cosas. Lo he confirmado con evidencias, lo han confirmado amistades nuestras... que si se sepa qué palomitas santas no hay, ni de este lado ni de aquel”, puntualizó Luisito Comunica.