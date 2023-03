Luisito Comunica critica instalaciones del AICM: ‘No hay que desatenderlo tan gacho’

Luisito Comunica pasa mucho tiempo viajando, por lo que en una de sus visitas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) criticó el deterioro de las instalaciones, específicamente las máquinas y los baños.

El influencer, quien recientemente negó un pago del gobierno de AMLO tras un video en donde aseguraba se había ahorrado cerca de 30 mil pesos por un vuelo a Cancún desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aseguró que entraría a un tema escabroso al dar los comentarios negativos a la Terminal 1.

“No debería de opinar nada, a ver quién me pagó ahora, ¿no? para decir esto”, expresó a través de sus redes sociales antes de enlistar con lo que se encontró. “Y sé que después de todo lo que me pasó no debería de estar ni abriendo la boca. A ver qué se me alborota ahora”, agregó.

¿Qué dijo Luisito Comunica del aeropuerto de CDMX?

Una de las principales quejas que tuvo la dirigió a las máquinas de seguridad del personal, por lo que afirmó que incluso los trabajadores se muestran apenados con los usuarios del servicio, ya que al parecer llevan descompuestas durante bastante tiempo. “Y la señorita: ‘pues no joven, ya desde hace rato’”, relató.

“Va bien lento el proceso porque tienen que estar todos los policías checando manualmente las maquinitas de todos los pasajeros; tardadísimo”.

Además, dijo que en su paso por los baños fue “el colmo” un cartón “para los meados” tirado en el suelo, que se suma a que tienen rayones. “¿Cuánto pagamos de impuestos de aeropuerto en cada boleto que compramos? Es muchísimo”, se preguntó.

“Y a ver, qué bonito, ¿no?, que quedó muy padre el aeropuerto nuevo, que le están invirtiendo ahí, pero que no se olviden del viejo. La verdad es el que más se usa y está re gacho”.